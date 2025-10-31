wechselnd bewölkt
DE | FR
burger
International
Leben

Halloween und der Islam: So feiern Israel, Iran, Pakistan, Saudi-Arabien

epa12490241 An Iranian woman wearing a veil walks past a shop selling Halloween decorations in Tehran, Iran, 29 October 2025. Halloween has grown in popularity among young people in Iran in recent yea ...
Jüngere Generationen feiern auch im Iran Halloween – obwohl die Handelskammer an das Verbot erinnert hat.Bild: keystone

Spuk trotz Verbot: Halloween in Nahost und der islamischen Welt

31.10.2025, 09:11

In der islamischen Welt und Nahost zeichnet sich rund um Halloween ein gesellschaftlicher Wandel ab. Während Institutionen und Behörden in einigen Ländern die Feierlichkeiten ablehnen, setzt sich vor allem die junge Generation zunehmend darüber hinweg – und feiert trotzdem.

Inhaltsverzeichnis
IranSaudi-ArabienPakistanIsrael

Iran

Preparing For Halloween Holiday In Iran Iranian children wear Halloween accessories and react as they pose for photographs on a sidewalk in downtown Tehran, Iran, on October 27, 2025. Tehran Tehran Ir ...
Zwei Kinder haben sich für Halloween 2025 in Teheran kostümiert.Bild: www.imago-images.de

Im Iran, dessen Staatsreligion der schiitische Islam ist, erinnerte die Handelskammer an ein Verbot des Brauchtums, wie Medien übereinstimmend berichteten. Feste, Versammlungen und sogar der Verkauf von Halloween-Artikeln seien in sämtlichen Einrichtungen untersagt, hiess es darin.

Die Polizei werde bei Verstössen konsequent und im Rahmen der Gesetze einschreiten, betonte die Handelskammer. Seit Jahren warnen konservative Institutionen und Behörden im Iran und der arabischen Welt vor Halloween-Feiern, die sie als unislamisch und zu «westlich» ablehnen.

Es ist ein Trend, der sich in vielen Ländern der Region in den vergangenen Jahren durchgesetzt hat. Halloween findet traditionell am 31. Oktober statt – dem Vorabend von Allerheiligen. Einst markierte das Fest das Ende der Erntezeit und den Beginn des Winters – eine Zeit, in der die Grenze zur Geisterwelt als besonders durchlässig galt. Heute verbinden viele Menschen Halloween vor allem mit Kostümen, Gruseldekorationen und Süssigkeiten.

Saudi-Arabien

In Saudi-Arabien deutete sich bereits vor einigen Jahren ein Paradigmenwechsel an: Einst verboten, sind Kostümfeiern, Spuk und Gruselevents in Shopping-Malls längst Teil des öffentlichen Lebens. Der Wandel vollzog sich auch im Zuge der gesellschaftlichen Öffnung, die Kronprinz und De-facto-Herrscher Mohammed bin Salman im Königreich vorantreibt.

Pakistan

LARKANA, PAKISTAN, FEB 19: Students of Shaheed Zulfikar Ali Bhutto Institute of Science and Technology SZABIST are gathering to celebrate Halloween Festival, at campus located in Larkana on Friday, Fe ...
Eine Halloweenparty von Studenten in Pakistan im Jahr 2016.Bild: www.imago-images.de

Auch im mehrheitlich muslimischen Pakistan ist Halloween heute Bestandteil der urbanen Kultur. Radikale Kleriker hingegen lehnen die Bräuche ab oder bezeichnen sie gar als «satanisch».

Israel

Halloween Israel Tel Aviv 2021 Imago
Zwei Kostümierte in Tel Aviv 2021.Bild: www.imago-images.de

In Israel haben viele Familien in den vergangenen Jahren begonnen, das Fest zu feiern, obwohl es nicht Teil ihrer Tradition ist und von religiösen Kreisen mit Skepsis betrachtet wird. (sda/dpa)

Mehr zu Halloween:

Kommentar
Nervt sich eigentlich noch wer über Halloween? Wieso denn? Halloween ist grossartig!
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Heidi Klums legendärste Halloween-Kostüme
1 / 20
Heidi Klums legendärste Halloween-Kostüme

2024: Heidi Klum und ihr Ehemann Tom Kaulitz sind an Halloween 2024 als der Ausserirdische E.T. und seine Frau auf der Party aufgetaucht.
quelle: keystone / evan agostini
Auf Facebook teilenAuf X teilen
7 Gründe, wieso die Schweiz Halloween feiern sollte
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
WWM: Bei dieser fiesen Sport-Frage fällt der Kandidat von 32'000 auf 500 Euro zurück
2
Kreuzfahrtschiff lässt Frau auf australischer Insel zurück – nun ist sie tot
3
WO BLEIBEN DENN EIGENTLICH DIESE FAILS?
4
USA planen totale Überwachung von Social Media – das solltest du wissen
5
Nach Wintereinbruch: Weisser Teppich auf den Pässen, Föhn bringt Auflockerung
Meistkommentiert
1
Influencer beschwert sich über 40-Stunden-Woche – und sticht damit in ein Wespennest
2
Juventus mit neuem Trainer einig +++ Lionel Messi verlängert bei Inter Miami
3
SBB kündigen ersten Nachtzug nach Skandinavien an – diese Orte erreichst du damit
4
Picdump 163 – hier könnte Ihr Meme stehen
5
Parlamentarier wollen Roaming-Gebühren abschaffen – der Bundesrat blockt ab
Meistgeteilt
1
Kreml warnt Trump wegen Atomtests +
2
«Gesundheit gefährdet»: Verbotene Weichmacher in dutzenden Produkten gefunden
3
Pentagon will Truppen für Unruhen im Inland ++ Vier Tote bei US-Angriff im Pazifik
4
Walter Frey – der Visionär der unser Hockey verändert hat
5
Golubic steht im Halbfinal +++ Rein brasilianischer Final in der Copa Libertadores
Gates plädiert für Strategiewechsel im Umgang mit Klimakrise: «Andere Probleme»
Der 70-jährige Techmilliardär lehnt sich weit aus dem Fenster und stellt andere Probleme in den Vordergrund.
Bill Gates hat eine Neuausrichtung im Umgang mit der Klimakrise gefordert – und dabei Armut und Krankheiten als vordringlichere Probleme bezeichnet. In einem Blogbeitrag mit dem Titel «Drei harte Wahrheiten über das Klima» erklärte der US-Milliardär seine «neue Sichtweise auf das Problem».
Zur Story