Heidi Klum postet auch dieses Jahr wieder Hinweise zu ihrem Kostüm. Bild: keystone

Das könnte Heidi Klums Halloween-Kostüm 2025 werden

Diese Woche ist es wieder so weit, und Heidi Klum enthüllt auf ihrer legendären Halloween-Party ihr Kostüm für dieses Jahr. Im Netz wird schon fleissig geraten, was es werden könnte.

Kendra Kotas Folge mir

Seit 20 Jahren veranstaltet Heidi Klum am 31. Oktober ihre berühmte Halloween-Party. Dabei legte sie schon manch filmreifen Auftritt hin. Unvergessen bleibt ihr ikonisches Wurm-Kostüm.

Auch dieses Jahr arbeitet das Model mit dem Maskenbildner Mike Marino zusammen, der sie schon voriges Jahr in den Ausserirdischen E.T. verwandelt hatte.

Das finale Kostüm hält Klum bis zum Schluss geheim, aber mit kleinen Hinweisen stimmt das Model die Fans schon im Vorfeld auf ihre Verkleidung ein. «Das ist erst der Anfang», schrieb Klum auf Instagram zu Fotos von einer silbergrauen Maske – wohl ein Abdruck ihres Kopfes, allerdings sind Kinn und Unterlippe nach hinten eingedrückt. Im Netz ist man sich einig: Hier wurde Platz für ein Gebiss oder eine riesige Zunge gelassen. Darauf weist auch ein Instagram-Clip von Anfang September hin, der Klum zeigt, wie sie einen Gebissabdruck machen lässt.

Dies würde auf Verkleidungen wie die eines Werwolfs, Vampirs oder von Venom hinweisen. Letzteres würde auch zu ihrer Aussage bei «The Tonight Show» von Jimmy Fallon passen. Sie sagte damals: «Ich werde extra hässlich sein und super gruselig.»

Bei einem weiteren Hinweis sind eine andere Maske sowie Farbmuster in den Tönen Ivory (Elfenbein) und Pear (Birnengrün) zu sehen. Elfenbein ist bekanntlich die Farbe des Brautkleids, weswegen dies auf Kostüme wie die von Frankensteins Braut hinweisen könnte. Dazu passt auch die zweite Farbe. Das Birnengrün könnte sich für Frankenstein eignen. Da Klum höchstwahrscheinlich wieder mit ihrem Ehemann Tom Kaulitz auflaufen wird, wäre ein solches Partnerkostüm möglich.

Das schrille Grün könnte aber auch zu Figuren wie Jim Carrey in «Die Maske» oder Slimer aus «Ghostbusters» passen. Auch ein Zombie oder eine Mumie könnte grünlich dargestellt werden. Im Netz heiss gehandelt werden zudem der Ingenieur aus «Alien», Medusa oder Han Solo.

Heidi Klums neuester Hinweis zeigt den Torso des Kostüms von seiner Rückseite. Dabei fallen zwei Dinge auf: zum einen zwei Löcher auf Höhe der Schulterblätter, die beispielsweise als Aufhängung für Flügel dienen könnten, zum anderen das auffällige Muster der Innenfläche der Form. Dieses erinnert an die Haut einer Schlange oder eines anderen Reptils. Demnach kämen Kostüme wie das eines Dinosauriers, eines Drachens oder von Godzilla infrage.

Was denkst du, was das Kostüm sein könnte?

Was wird Heidi Klums Kostüm 2025? Werwolf Vampir Venom Frankensteins Braut Jim Carrey in «Die Maske» Drache Godzilla Mumie Der Ingenieur aus «Alien» Slimer aus «Ghostbusters» Dinosaurier Etwas anderes Abstimmen An dieser Umfrage haben insgesamt 35 Personen teilgenommen

Ist dein Tipp nicht dabei? Schreibe es in die Kommentare.

Übrigens war watson beim Kostümeraten im vergangenen Jahr gar nicht so schlecht, denn die richtige Antwort war unter den Auswahlmöglichkeiten dabei: