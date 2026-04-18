Machst du gerne Fotos obwohl du schrecklich schlecht darin bist? Dann hast du jetzt die perfekte Chance, um bei Icelandair einen Urlaub zu gewinnen. Bild: IMAGO / Addictive Stock

Deine schlechten Fotos könnten dir einen Ferientrip sichern

Deine Fotos sind verwackelt, schief und einfach schlecht? Perfekt. Genau damit kann man jetzt einen kostenlosen Island-Trip gewinnen.

Lysander-Noel Liermann / watson.de

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Ein Gratis-Urlaub inklusive Hin- und Rückflug, Unterkunft und zehntägigem Programm ist für viele Menschen der absolute Traum. Eine beliebte Airline verspricht derzeit genau das der gewinnenden Person eines neuen Wettbewerbs. Doch bei diesem geht es mitnichten um das Beweisen eines Talents, sondern viel eher um die Abwesenheit dessen.

Airline macht Instagram-Aufruf für neuen Wettbewerb

Icelandair ist derzeit auf der Suche nach den weltweit schlechtesten Fotografen. Mit einer grossangelegten Kampagne möchte die nationale Fluggesellschaft Islands beweisen, dass selbst der oder die schlechteste Fotografin grossartige Fotos von der Insel erzeugen kann. «Bist du das?», fragt die Airline auf ihrer Webseite.

Der Gewinn kann sich tatsächlich sehen lassen. Wer als schlechtester Fotograf gekürt wird, erhält einen vorgeplanten 10-tägigen Island-Trip – inklusive Hin- und Rückflug sowie der Unterkunft. Zusätzlich zu den Reisekosten kommt eine Entschädigung von 50'000 US-Dollar hinzu. Die Summe soll Fotografien, Content und Teilnahme der gewinnenden Person entschädigen.

Ausserdem werden die produzierten Fotografien Teil einer globalen Kampagne der Airline sein. «Es gibt also auch eine Chance für eine gewisse Berühmtheit», heisst es.

Wer teilnehmen möchte, muss auf der Webseite sechs Fragen beantworten. Ausserdem empfiehlt die Fluggesellschaft, ein kurzes Video hochzuladen, in dem die bewerbende Person vom schlimmsten Foto-Fail berichtet.

Icelandair liefert klare Kriterien für unfähige Fotografen

Wer denkt, keinerlei Talent zu haben, kann das anhand der aufgelisteten Voraussetzungen überprüfen. Bei den Bewerbern darf kein professioneller Hintergrund in der Fotografie bestehen und auch kein besonderes Interesse, sich intensiver damit zu beschäftigen.

Stattdessen wird meist einfach ein Handy oder eine einfache Kamera genutzt, ohne viel darüber nachzudenken. Die Fotos führten daher bisher grösstenteils zur Enttäuschung bei den talentfreien Fotografen.

Im Vordergrund stehen der Airline zufolge vielmehr die Freude am Reisen und der Umgang mit anderen Menschen. Wer sich bewirbt, sollte kein Problem damit haben, sich selbst auf Fotos oder in Videos zu zeigen. Ausserdem sollte die Bereitschaft bestehen, mit einem «eigenen, einzigartigen Stil internationale Aufmerksamkeit» zu erreichen.



Urlauber müssen Mindestalter von 21 Jahren haben

Icelandair erklärt auf der Webseite zusätzliche Kriterien, die erfüllt werden sollten. So wird eine Person gesucht, die an körperlichen Outdoor-Aktivitäten und Abenteuern teilnehmen kann und sich beim Wandern wohlfühlt.

Vorausgesetzt werden ein gültiger Reisepass, ein einwandfreies Führungszeugnis und ein Mindestalter von 21 Jahren. Ausserdem muss die Möglichkeit bestehen, im Juni 2026 bis zu zehn Tage zu reisen. Zusätzlich müssen die Teilnehmenden ohne Einschränkungen nach Island, ins Vereinigte Königreich und in die USA einreisen können. Bewerben kann man sich bis zum 30. April 2026.

Auf Instagram trifft die Ausschreibung einen Nerv. «Basierend auf jedem Foto, das mein Mann jemals von mir gemacht hat, denke ich, dass er perfekt dafür wäre,» schreibt hier jemand.