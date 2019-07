Aktivistin für Lesben und Schwule in Russland getötet

Wieder ein politischer Mord in Russland.

Die LGBT- und Anti-Okkupations-Aktivistin Jelena Grigorjewa wurde bereits am Samstag Abend getötet (zuerst wurde zigfach auf sie eingestochen, dann wurde sie stranguliert).

Normalität in Putins Russland.https://t.co/SwGAp5xXdT#PutinAtWar pic.twitter.com/sAZBQ32lHc