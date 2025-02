Bestseller-Autor Jussi Adler-Olsen hat Krebs

Jussi Adler-Olsen begann seine Karriere nach einem vielseitigen beruflichen Werdegang. Er studierte zunächst Medizin, Soziologie, Politische Geschichte und Film und arbeitete in verschiedenen Berufen, so war er zum Beispiel auch als Komponist tätig. Seinen ersten Roman schrieb er 1997: «Alfabethuset» («Das Alphabethaus»). Zehn Jahre später gelang ihm der Durchbruch.

Weiter sagte er: «Also ich werde an dieser Krankheit sterben. Sie ist unheilbar. Bis auf Weiteres jedenfalls.» Er hoffe auf neue Behandlungsmethoden. Aktuell erhält er Chemotherapie und Morphin. Vor einem Jahr wurde Adler-Olsen ins Krankenhaus eingeliefert. Fast ein halbes Jahr habe er in einer Spezialabteilung des renommierten Kopenhagener Reichskrankenhauses gelegen.

Der berühmte dänische Krimiautor Jussi Adler-Olsen, bekannt durch seine erfolgreiche Carl-Mørck-Reihe, hat in einem Interview mit der Zeitung «Politiken» eine schwerwiegende gesundheitliche Diagnose offengelegt. Der 74-Jährige ist unheilbar an Knochenmarkkrebs erkrankt. «Mir geht es gut. Den Umständen entsprechend», erklärte der Schriftsteller im Gespräch.

Vucic nutzt Schweizer Technik zur Handy-Überwachung – die Sonntagsnews

Eine umfassende Auswertung der Lawinenunfälle, Schweizer Überwachungstechnik in Serbien und fehlende Befragte für den PUK-Bericht: Das und mehr findet sich in den Sonntagszeitungen.

Mehr als die Hälfte der tödlichen Lawinenunfälle der letzten 20 Jahre haben sich bei der Gefahrenstufe drei von fünf ereignet. Das zeigte eine Auswertung von fast 3000 Unfällen der letzten zwei Jahrzehnte durch die «SonntagsZeitung». Am meisten Lawinenunfälle gab es demnach an Nordhängen, die auch häufiger befahren werden dürfen. 97 Prozent der tödlichen Lawinen erfassten Personen in Hängen mit einer Neigung von über 30 Grad. Am meisten Tote und Verletzte habe es auf einer Höhe von 2200 Metern gegeben. Dies sei wohl schlicht die Höhenlage, auf denen die meisten Touren- und Variantenfahrerinnen und -fahrer unterwegs seien. Obschon immer mehr Menschen in den Bergen unterwegs seien, sei die Zahl an Lawinentoten über die letzten 20 Jahre stabil geblieben.