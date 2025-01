Die Frankfurter Buchmesse – die grösste Buchmesse weltweit – lockt jedes Jahr hunderttausende Besucherinnen und Besucher an. Bild: imago images

Für alle Bücherwürmer: Bei diesen 11 Neuerscheinungen ist sicher auch für dich etwas dabei

Leseinspiration gesucht? Diese vielversprechenden Bücher solltest du dir dieses Jahr auf deine Leseliste setzen.

Corina Mühle Folge mir

Dank Social Media haben viele junge Leute das Lesen für sich entdeckt. Online sind riesige Communitys entstanden, die sich tagtäglich über ihre Lieblingsbücher austauschen. Auch folgende Bücher stehen auf den Listen vieler Lese-Fans – und werden mit Spannung erwartet.

Von Krimi über Sci-Fi zu historischen Romanen – hier kommt eine Übersicht mit den interessantesten Neuerscheinungen der Bücherwelt. Bestimmt ist für dich da auch etwas dabei.

«Hammajang Luck»

Nach acht Jahren im Gefängnis kommt Edie endlich wieder auf freien Fuss – und möchte für immer mit der Vergangenheit abschliessen. Doch dann taucht Edies Ex-Freundin, die sie damals verraten hat und dank der Edie auf einen eisigen Gefängnisplaneten verfrachtet wurde, wieder auf. Sie hat ein Angebot für Edie, einen letzten Job: einen trillionenschweren Tech-Gott zu Fall zu bringen.

Autorin

Makana Yamamoto

Genre

Sci-Fi

Erscheint am

14. Januar

Bild: harper voyager

«Verzauberte Vorbestimmung»

Der Schweizer Autor schreibt in seinem neuen Roman unter anderem über einen algerischen Soldaten, der in einen deutschen Giftangriff gerät. Aber auch von einem Weber, der durch eine Maschine ersetzt wird – und diese attackiert. Das Buch erforscht die Träume und die Beziehung zwischen Menschen und Maschinen.

Autor

Jonas Lüscher

Genre

Roman

Erscheint am

28. Januar

Bild: hanser

«Zu Besuch am rechten Rand: Warum Menschen AfD wählen»

Journalistin Sally Lisa Starken setzt sich tagtäglich mit der deutschen Politik auseinander. In ihrem Debütroman geht Starken der Frage nach, was Menschen, die die AfD wählen, bewegt. Dabei ist sie Wut, Hoffnungslosigkeit und Ablehnung – gegenüber sich selbst, aber auch dem Staat – begegnet.

Autorin

Sally Lisa Starken

Genre

Sachbuch

Erscheint am

23. Februar

Bild: heyne

«Dream Count»

Im neuen Roman der nigerianischen Bestsellerautorin Chimamanda Ngozi Adichie begleitet sie vier sehr unterschiedliche Frauen auf ihrem Weg durch das Leben in Amerika, Nigeria und an verschiedenen Orten dazwischen. «Dream Count» ist eine Reflexion über die Entscheidungen, die wir treffen, und über die, die für uns getroffen werden.



Autorin

Chimamanda Ngozi Adichie

Genre

Literary Fiction

Erscheint am

4. März

Bild: penguin random house

«Sunrise on the Reaping»

Panem, Distrikt 12: Der Tag der fünfzigsten Hungerspiele bricht an. Bei den Leuten bricht Angst aus, denn zu Ehren des Jubiläums werden doppelt so viele Tribute aus ihrem Zuhause gerissen. Haymitch Abernathy ist nur daran interessiert, den Tag zu überstehen. Doch dann wird sein Name aufgerufen. In der Arena wird ihm schnell klar, dass er nur verlieren kann.

Autorin

Suzanne Collins

Genre

Young Adult, Dystopia

Erscheint am

18. März

Bild: scholastic press

«Great Big Beautiful Life»

Alice ist eine Optimistin, die auf ihren grossen Durchbruch wartet, der immer schlecht gelaunte Hayden ist ein preisgekrönter Autor. Beide sind auf der gleichen Insel, um eine Biografie über eine Frau zu schreiben, die anscheinend seit Jahren nicht mehr gesehen wurde.

Autorin

Emily Henry

Genre

Contemporary Romance

Erscheint am

22. April

Bild: penguin random house

«My Name Is Emilia del Valle»

Die chilenische Autorin Isabel Allende schreibt in ihrem neuen Roman über eine irische Nonne im Jahr 1866. Nach einer Beziehung mit einem chilenischen Aristokraten bringt sie eine Tochter namens Emilia del Valle zur Welt. Diese wird von ihrem Stiefvater aufgezogen und begibt sich auf eine Reise der Selbstfindung. Sie findet sich mitten in einem Bürgerkrieg in Chile wieder, während sie versucht, als Autorin ihren Lebensunterhalt zu verdienen.

Autorin

Isabel Allende

Genre

Historical Fiction

Erscheint am

6. Mai

Bild: penguin random house

«The Emperor of Gladness»

An einem Spätsommerabend steht der neunzehnjährige Hai bei strömendem Regen am Rand einer Brücke und will springen, als er jemanden über den Fluss rufen hört. Es ist eine ältere, an Demenz erkrankte Witwe, die ihn davon überzeugt, einen anderen Weg einzuschlagen. In seiner Verzweiflung wird er zu ihrem Pfleger und das ungleiche Paar entwickelt eine lebensverändernde Bindung.

Autor

Ocean Voung

Genre

Fiction

Erscheint am

13. Mai

Bild: penguin press

«Never Flinch»

Dies ist der vierte Band in der Holly-Gibney-Serie. Als die Polizei einen Brief von einer Person erhält, die droht, «dreizehn Unschuldige und einen Schuldigen» zu töten, weiss Detektiv Izzy Jaynes nicht, was sie denken soll, und bittet ihre Freundin Holly Gibney um Hilfe. Gleichzeitig wird Holly aber auch als Leibwächterin einer Frauenrechtsaktivistin engagiert, da diese von einem immer dreister werdenden Stalker verfolgt wird.

Autor

Stephen King

Genre

Krimi

Erscheint am

27. Mai

Bild: scibner

«Engadiner Teufel»

Auf die Alpinpolizistin und Bergbäuerin wartet der dritte Fall: Oberhalb von Pontresina wurden zwei deutsche Touristinnen tot aufgefunden. Doch der gewaltsame Tod der jungen Frauen geht auf Social Media viral und lockt massenhaft Schaulustige ins Engadin.

Autor

Philipp Gurt

Genre

Krimi

Erscheint am

12. Juni

Bild: dörlemann

«Katabasis»

Das neueste Werk der «Babel»- und «Yellowface»-Autorin handelt von zwei rivalisierenden Doktoranden der Cambridge Universität. Gemeinsam müssen sie in die Hölle herabsteigen, um die Seele ihres akademischen Betreuers und des besten Magiers der Welt zu retten. Denn sein Empfehlungsschreiben ist für ihre Zukunft Gold wert. Doch die Hölle ist nicht so, wie es in den Büchern steht, und Magie ist nicht immer die Lösung.

Autorin

R.F. Kuang

Genre

Fantasy

Erscheint am

28. August

Auf welches Buch freust du dich dieses Jahr besonders? Schreibe es in die Kommentare!

