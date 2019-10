++ Zwei Tote nach Schüssen vor Synagoge in Halle (D) ++ Massenmord knapp verhindert?

In Halle an der Saale kam es zu einer Schiesserei vor einer Synagoge. Laut der Polizei Halle wurden dabei zwei Personen getötet. Die Polizei in Sachsen-Anhalt fahndet nach mehreren unbekannten Tätern, die mit einem Fahrzeug geflohen sind. Gemäss dem Mitteldeutschen Rundfunk MDR waren die Täter in Kampfanzügen unterwegs und mit Sturmgewehren bewaffnet.

Gemäss dem Blick sah ein Anwohner den Täter. Der Anwohner beschrieb anwesenden Journalisten: «Der Täter war gekleidet wie ein Polizist. Mit …