If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

States want to correct their votes, which they now know were based on irregularities and fraud, plus corrupt process never received legislative approval. All Mike Pence has to do is send them back to the States, AND WE WIN. Do it Mike, this is a time for extreme courage! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021

Als Vize-Präsident muss Mike Pence am 6. Januar die Beglaubigung der Elektorenstimmen überwachen. Seine Funktion dabei ist rein administrativ – er muss den bereits feststehende Sieg Joe Bidens ausrufen. Nun setzt Donald Trump Pence unter anderem über Twitter massiv unter Druck, das Ergebnis des Parlaments nicht anzuerkennen.«Wenn der Vize-Präsdent für uns einsteht, dann gewinnen wir», schreibt Trump in seinem Tweet. Er behauptet erneut, dass das Ergebnis Resultat eines Wahlbetrugs sei (ohne Beweise vorzuweisen). «Mike» könne dies ändern.Alles, was Mike Pence tun müsse, sei die Wahlergebnisse der Swing States zurückzuweisen. «Tu es, Mike. Dies ist eine Zeit, die extremen Mut erfordert!», twittert Trump. Hier liest du, weshalb einem Mike Pence (fast) ein bisschen leid tun kann.