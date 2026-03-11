Iran wartet auf erste Rede von Chamenei +++ IEA: Schwerste Energiekrise der Geschichte

Polen zieht wegen des Iran-Kriegs sein Militärkontingent aus dem Irak ab. Diese Entscheidung habe man nach der Analyse potenzieller Risiken getroffen, schrieb Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz auf X. Mehr als hundert Soldaten und Soldatinnen seien bereits nach Polen zurückgekehrt, sagte ein Sprecher des Oberkommandos der Streitkräfte der Nachrichtenagentur PAP. Mehrere Dutzend wurden demnach nach Jordanien verlegt, um den Betrieb des Kontingents aufrechtzuerhalten.
Das EU- und Nato-Land Polen unterstützte die USA im Irakkrieg 2003 mit 2000 Soldaten und gehörte damals mit anderen Ländern aus Mittelosteuropa zur «Koalition der Willigen». Zeitweise übernahm Polen auch Verantwortung für eine Besatzungszone im Irak.
Zuletzt umfasste das polnische Militärkontingent im Nahen Osten nach Angaben des Nationalen Sicherheitsrats von Dezember 350 Soldatinnen und Soldaten, die ausser im Irak auch in Jordanien sowie in Kuwait und Katar im Einsatz waren. (sda/dpa)
Das EU- und Nato-Land Polen unterstützte die USA im Irakkrieg 2003 mit 2000 Soldaten und gehörte damals mit anderen Ländern aus Mittelosteuropa zur «Koalition der Willigen». Zeitweise übernahm Polen auch Verantwortung für eine Besatzungszone im Irak.
Zuletzt umfasste das polnische Militärkontingent im Nahen Osten nach Angaben des Nationalen Sicherheitsrats von Dezember 350 Soldatinnen und Soldaten, die ausser im Irak auch in Jordanien sowie in Kuwait und Katar im Einsatz waren. (sda/dpa)