Lufthansa-Chef bekundet Interesse an Ita Airways

Die Nachfolge-Airline des Traditionsunternehmens Alitalia steht zum Verkauf; das italienische Finanzministerium als derzeitiger Eigner verhandelt seit ein paar Wochen intensiv mit der Lufthansa. Eine Übernahme «würde nicht nur der Lufthansa, sondern auch der Ita und dem Land Italien neue Perspektiven in der Luftfahrt eröffnen», sagte Spohr. Eines der Kernthemen bei den Verhandlungen ist dem Vernehmen nach, wie viele Anteile der Ita zu welchem Preis verkauft werden sollen und wie viel Einfluss die Regierung in Rom behält.

Bolsonaro-Anhänger machen Krawall in der Hauptstadt Brasília

Radikale Anhänger des abgewählten brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro haben versucht, in das Gebäude der Bundespolizei in der Hauptstadt Brasília einzudringen. Dies berichtete die Nachrichtenagentur «Agência Brasil» unter Berufung auf die militarisierte Polizei am Montagabend (Ortszeit). Demnach protestierten sie gegen den vorläufigen Haftbefehl gegen einen indigenen Bolsonaro-Anhänger, zündeten Autos und Busse an. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die Tränengas einsetzte.