Lufthansa-Piloten beschliessen weiteren Streik

Vor dem Arbeitsgericht München hat die VC ihre Tarifforderung in einem Detail abgeändert. Weil auch die Richter rechtliche Bedenken gegen einen automatisierten Inflationsausgleich ab dem kommenden Jahr äusserten, wird nun ein «pauschaler» Inflationsausgleich in Höhe von 8.2 Prozent verlangt. Im laufenden Jahr sollen die Gehälter um 5.5 Prozent steigen. Dazu kämen eine neue Gehaltstabelle sowie mehr Geld für Krankheitstage, Urlaub und Training.

Russland-Referendum in Cherson gestoppt +++ Anschlag auf russische Botschaft in Kabul

Die britische Innenministerin Priti Patel hat kurz vor der Ernennung der neuen Premierministerin Liz Truss ihr Amt abgegeben. «Es war die Ehre meines Lebens, unserem Land als Innenministerin in den vergangenen drei Jahren zu dienen», schrieb Patel in ihrem Rücktrittsschreiben an den scheidenden Premierminister Boris Johnson am Montagabend. Am Dienstag soll die neue Chefin der britischen Konservativen, die bisherige Aussenministerin Liz Truss, Johnson an der Regierungsspitze ablösen.