Qatar Airways: Flug mit schweren Turbulenzen fordert zwölf Verletzte

Flug mit schweren Turbulenzen fordert zwölf Verletzte

Eine Passagiermaschine ist im Luftraum der Türkei in schwere Turbulenzen geraten. Zwölf Menschen an Bord des Flugzeugs der Airline Qatar Airways seien verletzt worden, teilte der Flughafen Dublin am Sonntag mit. Bei sechs Betroffenen soll es sich um Crewmitglieder handeln, die anderen waren demnach Passagiere. Das Flugzeug war unterwegs von Doha in die irische Hauptstadt. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

«Der Qatar Airways Flug QR107 aus Doha landete sicher zur angekündigten Zeit am Flughafen Dublin um 13.00 Uhr am Sonntag», hiess es einer Mitteilung des Airports auf der Plattform X. Das Flugzeug sei bei der Landung von Rettungskräften, der Flughafenpolizei und Feuerwehr in Empfang genommen worden.

Erst vor einigen Tagen war ein Mensch gestorben und Dutzende waren verletzt worden, als ein Flugzeug der Singapore Airlines auf dem Weg von London nach Singapur in heftige Turbulenzen geraten war. (sda/dpa)