Italienischer Unterwäsche-Milliardär stürzt mit Flugzeug ab

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Bild: screenshot/sud ouest

Vergangenen Freitag ist ein einmotoriges Kleinflugzeug mit zwei Insassen in den französischen Pyrenäen abgestürzt. Nun stellt sich heraus: Bei einem der beiden handelt es sich um den italienischen Unterwäsche-Magnaten Sandro Veronesi, wie das französische Portal Sud Ouest am Donnerstag schreibt.

Bild: imago stock&people

Der 66-jährige Milliardär und passionierte Flieger war demnach mit einem 56-jährigen Italiener in einem Touristenflugzeug unterwegs, als gegen 16 Uhr «technische Probleme» an der Maschine auftraten. Veronesi habe die nötige Ruhe bewahrt und den rechtzeitig den ballistischen Fallschirm des Flugzeugs betätigen können.

Eine Patrouille der Gendarmerie sei zeitgleich auf einem Übungsflug im Gebiet unterwegs gewesen und habe die sinkende Maschine beobachten können. Daraufhin sei unverzüglich eine Rettungsaktion ausgelöst worden. Die beiden Insassen überlebten den Absturz unverletzt.

Veronesi hat sein beachtliches Vermögen (knapp 1,8 Mrd. Franken laut einem Forbes-Bericht 2025) mit diversen Modemarken aufgebaut. 1986 gründete er die Strumpfwaren-Kette Calzedonia. 1996 kam die Unterwäschemarke Intimissimi dazu. 2023 wurde die Calzedonia-Gruppe in «Oniverse» umbenannt; 2024 wies sie einen Umsatz von rund 3 Milliarden Franken aus. (cpf)