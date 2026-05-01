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Italienischer Unterwäsche-Milliardär stürzt mit Flugzeug ab

Italienischer Unterwäsche-Milliardär stürzt mit Flugzeug ab

01.05.2026, 09:0801.05.2026, 09:08
Absturz des Calzedonia-gründers Sandro Veronesi.
Bild: screenshot/sud ouest

Vergangenen Freitag ist ein einmotoriges Kleinflugzeug mit zwei Insassen in den französischen Pyrenäen abgestürzt. Nun stellt sich heraus: Bei einem der beiden handelt es sich um den italienischen Unterwäsche-Magnaten Sandro Veronesi, wie das französische Portal Sud Ouest am Donnerstag schreibt.

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Bild: imago stock&people

Der 66-jährige Milliardär und passionierte Flieger war demnach mit einem 56-jährigen Italiener in einem Touristenflugzeug unterwegs, als gegen 16 Uhr «technische Probleme» an der Maschine auftraten. Veronesi habe die nötige Ruhe bewahrt und den rechtzeitig den ballistischen Fallschirm des Flugzeugs betätigen können.

Eine Patrouille der Gendarmerie sei zeitgleich auf einem Übungsflug im Gebiet unterwegs gewesen und habe die sinkende Maschine beobachten können. Daraufhin sei unverzüglich eine Rettungsaktion ausgelöst worden. Die beiden Insassen überlebten den Absturz unverletzt.

Veronesi hat sein beachtliches Vermögen (knapp 1,8 Mrd. Franken laut einem Forbes-Bericht 2025) mit diversen Modemarken aufgebaut. 1986 gründete er die Strumpfwaren-Kette Calzedonia. 1996 kam die Unterwäschemarke Intimissimi dazu. 2023 wurde die Calzedonia-Gruppe in «Oniverse» umbenannt; 2024 wies sie einen Umsatz von rund 3 Milliarden Franken aus. (cpf)

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Die beliebtesten SAC-Hütten 2025
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Das Übernachten in einer SAC-Hütte gehört für viele Wander:innen zu einem perfekten Sommer dazu ☀️⛰️

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👉 Zum vierten Mal in Folge durfte die Lämmerenhütte im letzten Jahr am meisten Gäste begrüssen. 10'053 Personen übernachteten 2025 in der Hütte, die an der Ostseite des Wildstrubel-Massivs im Kanton Wallis auf 2503 Metern über Meer liegt und Platz für 96 Gäste bietet. Dank der Gemmibahn von Leukerbad zum Gemmipass ist die Lämmerenhütte leicht zu erreichen und damit auch für Familien geeignet.

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