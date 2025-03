United-Flug muss wieder umkehren, weil der Pilot seinen Pass vergessen hat

Anschliessend habe man eine neue Crew zusammengestellt, um die 257 Passagiere doch noch nach Shanghai transportieren zu können, schreibt die Airline in einem Statement. Schliesslich sei der Flug um 21:00 wieder losgeflogen und mit gut 6 Stunden Verspätung in Shanghai eingetroffen.

Weil eine Landung in Los Angeles nicht mehr möglich war, landete UA 198 schliesslich in San Francisco.

Mit 6 Stunden Verspätung kamen die Passagiere doch noch in Shanghai an. (Symbolbild)

Mit 6 Stunden Verspätung kamen die Passagiere doch noch in Shanghai an. (Symbolbild) Bild: keystone

«Komplette Amateure»: Trump-Buddys chatten über Angriffspläne – die Reaktionen

Mitglieder der Trump-Regierung sprachen Angriffspläne auf die Huthi-Rebellen über einen Signal-Gruppenchat ab – versehentlich luden sie einen Journalisten ebenfalls ein. Die Reaktionen in den USA sind eine Mischung aus Unglauben, Empörung und Ärger. Viele Fragen sind zudem offen.

Es scheint eigentlich unglaublich. Doch die Story, die derzeit für massiven Wirbel in den USA sorgt, ist tatsächlich so passiert. Der Chefredaktor des US-Nachrichtenmagazins The Atlantic, Jeffrey Goldberg, wurde von Sicherheitsberater Michael Waltz in einen Signal-Gruppenchat eingeladen – dort diskutierte die versammelte Regierungsmannschaft Trumps über Angriffspläne gegen die Huthi-Rebellen im Jemen.