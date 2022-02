Flughafendienstleister Swissport Opfer eines Hacker-Angriffs – Flugbetrieb gestört

Die weltweite IT-Infrastruktur von Swissport wurde gehackt. Da einige Systeme vorübergehend nicht mehr verfügbar waren, kommt es teilweise zu Verspätungen im Luftverkehr.

Bild: sda

Unbekannte Hacker haben Swissport, die weltgrösste Servicegesellschaft für Fluggesellschaften und Flughäfen mit Sitz in Opfikon ZH, angegriffen. Swissport bestätigte am Freitag auf Anfrage von CH Media verschiedene Medienberichte. «Am Donnerstag, gegen 6 Uhr, erfolgte ein Ransomware-Angriff auf einen begrenzten Teil der weltweiten IT-Infrastruktur von Swissport», schreibt das Unternehmen in einer Stellungnahme. Man habe das Problem erkannt und Massnahmen ergriffen, um die weitere Ausbreitung zu verhindern.

Nun arbeite Swissport daran, die betroffenen Systeme wiederherzustellen. Dabei haben die operativen Systeme Vorrang, wie es weiter heisst. Betroffen sei eine Vielzahl an Systemen – etwa Planungs- und Dispositionssysteme oder das Einsatzplansystem. «Die Flugzeugabfertigungssysteme sind jedoch mehrheitlich nicht betroffen.» Trotzdem könne es teilweise zu Verspätungen kommen. (abi/ch media)