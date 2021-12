Erneut weltweiter Rekord bei Journalisten in Haft

Die belarussischen Journalistinnen Katerina Bakhvalova und Daria Chultsova Bild: keystone

Die Zahl der weltweit in Haft sitzenden Reporter hat der Journalisten-Organisation CPJ zufolge erneut einen Rekordstand erreicht. Insgesamt seien in diesem Jahr 293 Journalisten wegen ihrer Arbeit festgenommen worden, teilte das Komitee zum Schutz von Journalisten am Donnerstag in New York mit.

«Dies ist das sechste Jahr in Folge, dass das CPJ eine Rekordzahl von inhaftierten Journalisten auf der ganzen Welt dokumentiert», hiess es. Viele Regierungen seien entschlossen, Informationen zu kontrollieren und täten das mit immer grösserer Dreistigkeit.

Weiterhin ganz vorne ist dabei China mit 50 vom CPJ dokumentierten Journalisten hinter Gittern. Dahinter kommt mit 26 Myanmar, wo sich nach dem Militärputsch Anfang des Jahres eine feindselige Stimmung gegen Berichterstatter etabliert hatte. Im autoritär regierten Ägypten waren 25 eingesperrt, in Vietnam 23 und in Belarus 19. Dahinter folgten die Türkei, Eritrea, Saudi-Arabien, Russland und der Iran. (aeg/sda/dpa)