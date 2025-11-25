bedeckt
Deshalb haben sich Erika Kirk und JD Vance umarmt

Hier umarmen sich Erika Kirk und J.D. Vance.Video: watson

Diese Umarmung sorgte für wilde Spekulationen – nun erklärt sich Erika Kirk

25.11.2025, 10:4325.11.2025, 11:34

Im September 2025 wurde der rechtsradikale US-Aktivist Charlie Kirk bei einer Veranstaltung im Bundesstaat Utah erschossen. Seitdem steht seine Witwe, Erika Kirk, im Rampenlicht.

Unter anderem sorgte etwa eine innige Umarmung Kirks mit US-Vizepräsident J.D. Vance im Oktober für Aufsehen. Vance hatte dabei beide Hände an Kirks Rücken, sie legte eine Hand an den Hinterkopf des Vizepräsidenten – eine Geste, die in den sozialen Medien sogar Spekulationen über eine mögliche Beziehung zwischen den beiden befeuerte.

J.D. Vance Erika Kirk
Aufnahmen von Kirk und Vance lösten in den sozialen Medien Spekulationen aus.Bild: IMAGO / ZUMA Press Wire

Nun hat die Kirk-Witwe in einem Interview mit der amerikanischen Fernsehmoderatorin Megyn Kelly über die Umarmung gesprochen. Bei der Kundgebung sei ein emotionales Video von Charlie Kirk abgespielt worden, erklärte sie dabei. Danach seien sie und Vance aufeinander zugegangen und sie habe angefangen zu weinen.

Vance habe ihr daraufhin gesagt, dass ihr Ehemann stolz auf sie wäre, und habe sie in den Arm genommen. Sie habe ihre Hand auf seinen Hinterkopf gelegt und ihm gesagt: «Gott segne dich».

Erika Kirk reacts after she received the Charlie Kirk Legacy Award during the FOX Nation Patriot Awards Thursday, Nov. 6, 2025, in Greenvale, N.Y. (AP Photo/Frank Franklin II) FOX Nation Patriot Award ...
Erika Kirk, die Witwe von Charlie Kirk.Bild: keystone

Weiter sagt Kirk in dem Interview, dass sie eben so sei, dass «Physical Touch» ihre Art sei, Liebe für andere auszudrücken. Sie gebe jeder Person, deren Hinterkopf sie berühre, einen Segen auf den Weg. Wenn man dies aus dem Zusammenhang reissen wolle, dann solle man dies tun, so Kirk zu den Spekulationen. Für sie sei dies nur ein Beweis, dass die Person selbst eine Umarmung brauchen würde.

«Eines unserer letzten Gespräche drehte sich darum, wie entschlossen er war, J.D. für 2028 zu unterstützen.»
Erika Kirk

Erika Kirk ist neu an der Spitze der rechtskonservativen Organisation «Turning Point USA», welche ihr Mann Charlie 2012 gegründet hat. Laut eigenen Angaben steht die Organisation für Eigenverantwortung, freie Märkte und eingeschränkte Befugnisse der Regierung ein. Auch politisch hat diese mittlerweile einen grossen Einfluss – und damit auch Kirk selbst.

So kündigte die Witwe bereits jetzt an, 2028 Vance bei einer Präsidentschaftskandidatur unterstützen zu wollen. Es sei der Wille ihres Mannes gewesen, dass «Turning Point USA» sich hinter den heutigen Vize stellen sollte, so Kirk. «Eines unserer letzten Gespräche drehte sich darum, wie entschlossen er war, J.D. für 2028 zu unterstützen.»

Charlie Kirk speaks during a town hall meeting Monday, March 17, 2025, in Oconomowoc, Wis. (AP Photo/Jeffrey Phelps) Wisconsin Supreme Court
Charlie Kirk ist im September 2025, nach einem Attentat auf ihn, verstorben.Bild: keystone

Vance werden von vielen Experten guten Chancen eingeräumt, 2028 das Amt des Präsidenten übernehmen zu können. Donald Trump hatte Anfang August selbst erklärt, dass es höchstwahrscheinlich sei, dass Vance als republikanischer Präsidentschaftskandidat antreten werde. (nib)

avatar
Schlaf
25.11.2025 10:59registriert Oktober 2019
«Sie gebe jeder Person, deren Hinterkopf sie berühre, einen Segen auf den Weg.»

Die religiösen Spinner sind beängstigend. Halten sich doch viele für ein Sprachrohr Gottes und etwas ganz besonderes.
Und insgeheim wissen alle, dass sie höchstens Kontakt zu ihrem Hirngespinst haben..
372
Melden
Zum Kommentar
4
