Sie hielten sie für Bandenmitglieder: Soldaten schiessen auf Migranten in Mexiko – 6 Tote

Seit Jahren werden Soldaten in Mexiko massiv gegen die Drogenkartelle und für andere Aufgaben der inneren Sicherheit eingesetzt. Aktivisten prangern Menschenrechtsverletzungen an. Die meisten Migranten ziehen durch Mexiko in Richtung USA. Sie fliehen vor Armut, Gewalt und politischen Krisen in ihren Heimatländern. (sda/dpa)

Soldaten haben in Südmexiko auf eine Gruppe von Migranten geschossen, die vermutlich mit Schleppern in Lastwagen unterwegs waren.

Er spielte in populären TV-Serien, aber auch Actionfilmen wie «Stirb Langsam 2». Nun wurde der Tod des beliebten US-Schauspielers gemeldet.

John Amos, der Fernsehautor und Emmy-nominierte Schauspieler, der unter anderem die Rolle des stoischen Vaters in der Sitcom «Good Times» spielte, ist tot. Er wurde 84 Jahre alt. Amos starb bereits am 21. August in Los Angeles eines natürlichen Todes, wie sein Sohn K. C. Amos in einer bewegenden Erklärung mitteilte.