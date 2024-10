Fünf weitere Leichen im Nordwesten Mexikos gefunden

Der frühere Präsident Mexikos, Andrés Manuel López Obrador, hat die USA wegen ihrer einseitigen Entscheidung zur Festnahme Zambadas für die Gewalt in Sinaloa verantwortlich gemacht. Der Botschafter der USA hat dies zurückgewiesen. Die neue Präsidentin Claudia Sheinbaum soll am Dienstag ihren nationalen Plan für die Sicherheit präsentieren. (sda/afp)

Vor rund einem Monat war in Sinaloa ein Konflikt innerhalb des gleichnamigen Kartells ausgebrochen, bei dem seither nach Angaben der örtlichen Staatsanwaltschaft bereits 150 Menschen in Culiacán und Umgebung getötet wurden.

Die Leichen seien mit nacktem Oberkörper am Donnerstag kurz vor Mitternacht auf einer Strasse der Stadt Culiacán im Bundesstaat Sinaloa gefunden worden, erklärte das Sekretariat für Sicherheit des Staates am Freitag.

