Warnung vor Hurrikan «Beatriz» in Mexiko

Mehr «International»

Für den Westen Mexikos haben Meteorologen eine Hurrikanwarnung herausgegeben. Der Tropensturm «Beatriz» werde schnell an Kraft gewinnen und voraussichtlich am Freitag vor Mexikos Pazifikküste Hurrikanstärke erreichen, teilte das US-Hurrikanzentrum (NHC) am Donnerstag (Ortszeit) mit. «Beatriz» sorgte bereits für Regen, heftige Winde und hohe Wellen in Südmexiko.

Die Saison der tropischen Wirbelstürme beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. (Archivbild) Bild: keystone

Rund 170 Kilometer südwestlich von Punta Maldonado im südlichen Bundesstaat Guerrero erreichte der Sturm am Donnerstagnachmittag anhaltende Windgeschwindigkeiten von bis zu 65 Kilometern pro Stunde. Ein tropischer Wirbelsturm gilt ab Windgeschwindigkeiten von 119 Stundenkilometern als Hurrikan. Die Hurrikanwarnung gelte für einen Küstenabschnitt zwischen Zihuatanejo in Guerrero und Playa Pérula im westlichen Bundesstaat Jalisco, teilte das NHC mit. In der Region befinden sich auch Touristenziele wie Ixtapa, Careyes und Manzanillo.

«Beatriz» bewegte sich zunächst parallel zur Küste in Richtung Nordwesten. Ein direktes Erreichen des Festlandes sei allerdings nicht auszuschliessen, sagte die Koordinatorin des nationalen Wetterdienstes, Alejandra Méndez.

Die Saison der tropischen Wirbelstürme beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie endet in beiden Regionen am 30. November. Als erster Hurrikan des Jahres hatte sich am Mittwoch «Adrian» über dem Pazifik gebildet, ohne Küstengebiete zu gefährden. (sda/dpa)