Fast 20 Tote bei Bandenkrieg im Süden von Mexiko

Die Ermittler gehen von einer Auseinandersetzung zwischen dem Sinaloa-Kartell und dem Kartell von Chiapas und Guatemala aus. Die beiden Verbrechersyndikate ringen in der Region um die Kontrolle des Drogen-, Menschen- und Waffenhandels. Die Regierung entsandte zuletzt 1200 zusätzliche Soldaten und Polizisten in das Grenzgebiet zu Guatemala. (hkl/sda/dpa)

Bei mutmasslichen Kämpfen zwischen rivalisierenden Drogenkartellen sind im Süden von Mexiko 19 Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer seien nahe der Ortschaft La Concordia im Bundesstaat Chiapas in und neben einem Lastwagen entdeckt worden, teilte das Sicherheitsministerium am Dienstag mit.

Starkes Lebenszeichen: Wawrinka in Wimbledon sicher in der 2. Runde

Von Chirac zum Wahlsieg von Le Pen: Frankreich ist nicht mehr, was es war

Die französische Rechte ist in den letzten zwanzig Jahren unter Marine Le Pen zur dominierenden Massenpartei in der Nationalversammlung geworden. Die Wahl am Sonntag bringt sie der Macht in Paris einen Schritt näher.

Man stelle sich vor, Frankreichs 2019 verstorbener Ex-Präsident Jacques Chirac käme heute in sein Land zurück. Er würde es nicht mehr erkennen.