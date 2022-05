«Agatha» kommt: Erster Hurrikan der Saison steuert auf mexikanische Küste zu

Im östlichen Pazifik hat sich das Sturmtief Agatha in den letzten Tagen zum Hurrikan entwickelt. Es wird erwartet, dass dieser noch heute Montag auf die mexikanische Küste trifft. Viele touristische Küstenorte bereiten sich vor.

Das «National Hurricane Center» in Florida warnte am Montagmorgen, es werden «extrem gefährliche Küstenüberflutung durch Sturmfluten, begleitet von grossen und zerstörerischen Wellen» erwartet. Auch vor lebensbedrohlichen Orkanböen, besonders im Gebiet von Oaxaca im Südwesten Mexikos wird gewarnt.

Hurrikan der Kategorie 3

Am Sonntag gewann das Sturmtief Agatha rasch an Kraft. Es wird erwartet, dass es gegen Montagabend (europäische Zeit: in der Nacht auf Dienstag) im Westen Mexikos auf Land trifft. Dabei wird der Sturm wahrscheinlich zu einem Hurrikan der Kategorie 3 angewachsen sein.

So sah Sturmtief Agatha noch am Sonntag, 29. Mai, aus. Bild: keystone

Am späten Sonntag hatte der kürzlich entstandene Hurrikan eine maximale Windgeschwindigkeit von 175 Kilometer pro Stunde – ab 178 hat ein Hurrikan die Kategorie 3 (von 5) erreicht. Agatha befand sich dabei etwa 225 Kilometer südwestlich von Puerto Angel und bewegte sich mit einer Geschwindigkeit von neun Kilometer pro Stunde in Richtung Nordosten.

Extrem viel Regen erwartet

Wie die «Washington Post» berichtet, erklärte das Zivilschutzbüro des Bundesstaates Oaxaca, die äusseren Bänder des Hurrikans seien bereits auf die Küste getroffen. Mehrere Stadtverwaltungen hätten die «absolute Schliessung aller Strände» verordnet, so die «Washington Post». Ausserdem hätte man mit der Einrichtung von Notunterkünften begonnen, örtliche Schulen geschlossen sowie Sturmläden an Hotels und Häusern angebracht.

Die meiste Gefahr für die Küstengebiete Mexikos dürfte neben den Orkanwinden der starke Regen sein: Es wird erwartet, dass gebietsweise zwischen 250 und 400 Millimeter Regen fallen wird. Vereinzelt könnte es gemäss dem «National Hurricane Center» gar 500 Millimeter Regen geben, was die Gefahr von Sturzfluten und Schlammlawinen birgt.

Da der derzeitige Weg des Sturms ihn über die schmale Landenge von Mexiko führen würde, besteht laut «National Hurricane Center» gar die Möglichkeit, dass die Überreste von Agatha über dem Golf von Mexiko wieder auftauchen könnten.

Weniger Hurrikans im Pazifik, mehr im Atlantik

Die Hurrikan-Saison im Pazifik dauert zwischen dem 15. Mai bis zum 30. November. Sie beginnt somit etwas früher als die Hurrikan-Saison im Atlantik (ab 1. Juni). Agatha kommt in einer Saison, in der laut dem «National Oceanic and Atmospheric Administration Climate Prediction Center» eigentlich erwartet wird, dass der östliche Pazifik in diesem Jahr eher eine unterdurchschnittliche Anzahl von Tropenstürmen erleben wird. Dafür liege die Wahrscheinlichkeit für eine überdurchschnittliche Anzahl von Stürmen im Atlantikbecken bei 65 Prozent.

Der letzte grosse Hurrikan im östlichen Pazifik war Hurrikan Willa im Jahr 2018. Er erreichte maximale Windgeschwindigkeiten von bis zu 260 Kilometern pro Stunde. (lak)