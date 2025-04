Ein Forschungsschiff aus der Armada-Flotte von Ocean Infinity war im März im Suchgebiet (Symbolbild). Screenshot: Youtube

Suche nach MH370 angeblich eingestellt – das wissen wir

Der malaysische Verkehrsminister hat nach Monaten des Schweigens zur neuen Suche nach der 2014 verschwundenen Boeing 777 Stellung genommen. Es sind keine guten Nachrichten für die Angehörigen.

Die jüngste Suche nach dem Malaysia-Airlines-Flug MH370 ist mehr als ein Jahrzehnt nach dem Verschwinden des Flugzeugs ausgesetzt worden. In Medienberichten wird der malaysische Verkehrsminister mit den Worten zitiert, es sei «nicht die Jahreszeit» dafür.

Die Meeresrobotik-Firma Ocean Infinity habe ihre «Operation» vorerst eingestellt und werde die Suche «Ende des Jahres wieder aufnehmen», sagte Anthony Loke in einer Sprachaufnahme, die der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag zugesandt wurde.

Seine Aussage bezieht sich auf die zunehmend schwierigen Wetterbedingungen im südlichen Indischen Ozean. Gemäss unabhängigen Experten ist das ideale Zeitfenster für Suchen jeweils von Januar bis April.

Von Ocean Infinity lag zunächst keine Stellungnahme vor.

Unerklärliche Verzögerung

Bereits im vergangenen Jahr hatte das malaysische Verkehrsministerium angekündigt, dass die Suche nach der Maschine wieder aufgenommen werden soll. Doch dann kam es zu unerklärlichen Verzögerungen.

Der vorläufige Abbruch der Operation erfolgte nur einen Monat, nachdem die Behörden den Beginn einer erneuten Suchaktion durch Ocean Infinity begrüsst hatten. Das gleiche Unternehmen hatte bereits 2018 erfolglos nach dem Wrack gesucht. Nun sollte die Suche mit einem Hightech-Forschungsschiff und leistungsfähigen Unterwasser-Drohnen fortgesetzt werden.

Das Unternehmen will sich bei der neuen Suche auf ein Gebiet von rund 15'000 Quadratkilometern und vier «Hotspots» konzentrieren, an denen das Wrack nach Ansicht von Forschern am wahrscheinlichsten zu finden sein könnte. Auf Tracking-Seiten konnten Interessierte die genaue Position von «Armada 78 06» verfolgen.

Todesflug in den südlichen Indischen Ozean

Die Boeing 777 hatte 227 Passagiere und 12 Besatzungsmitglieder an Bord, als sie am 8. März 2014 auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking verschwand. Später wurden einzelne Trümmer der Maschine vor Afrika angespült. Die Flugkatastrophe gilt als das grösste Rätsel in der Geschichte der zivilen Luftfahrt.

Ein 2018 veröffentlichter Abschlussbericht wies auf Versäumnisse der Flugsicherung hin und erklärte, der Kurs des Flugzeugs sei manuell geändert worden. Indizien deuten darauf hin, dass ein erfahrener Pilot versuchte, die Maschine spurlos verschwinden zu lassen.

Wie Satelliten-Kommunikationsdaten des britischen Unternehmens Inmarsat später zeigten, flog die Maschine während sieben Stunden Richtung Süden und stürzte im südlichen Indischen Ozean, rund 1500 Kilometer von der Westküste Australiens entfernt, ins Meer.

Zwei Drittel der Passagiere waren Chinesen, die anderen kamen aus Malaysia, Indonesien, Australien und weiteren Ländern.

Vom Hauptrumpf des Flugzeugs, den Menschen an Bord und den Flugdaten-Schreibern fehlt jede Spur. Letztere könnten trotz mehr als zehnjähriger Belastung durch hohen Druck und Salzwasser noch lesbar sein.

Für Ocean Infinity wäre es nicht der erste Erfolg: Unter anderem hatten Mini-Unterwasserfahrzeuge der Firma das 2017 verschollene argentinische U-Boot «ARA San Juan» vor Patagonien an der Südspitze Südamerikas entdeckt. 2019 spürte das Ozeanerkundungs-Unternehmen das seit rund 50 Jahren im nordwestlichen Mittelmeer vermisste U-Boot «Minerve» auf. Auch der gesunkene italienische Autofrachter «MV Grande America» wurde vor einigen Jahren in der Biskaya lokalisiert.

Ocean Infinity wird für die Mission nur dann Geld bekommen, falls die Maschine gefunden wird. Der Such-Vorschlag des Unternehmens sei «solide» und verdiene es, Beachtung geschenkt zu bekommen, hatte der malaysische Verkehrsminister Anthony Lake erklärt.

