An Bord der Unglücksmaschine waren viele Menschen aus Malaysia und China. Die Angehörigen fühlen sich von den Behörden im Stich gelassen. Bild: keystone

Katastrophenflug MH370: Statt einer neuen Suche verdichtet sich ein böser Verdacht

Eigentlich sollte die Suche nach der verschwundenen Boeing 777 von Malaysia Airlines wieder laufen. Doch die Angehörigen müssen sich weiter gedulden. Ein unabhängiger Experte nimmt Stellung.

Daniel Schurter Folge mir

Mehr «Digital»

Am 8. März 2014 verschwand Flug MH370, eine Boeing 777 von Malaysia Airlines, auf dem Weg von Kuala Lumpur nach Peking. Mit 239 Menschen an Bord.

Fast 11 Jahre später ist das grösste Rätsel in der Geschichte der zivilen Luftfahrt noch immer ungelöst. Für die Angehörigen eine unhaltbare Situation.

Um die Katastrophe ranken sich bis heute Verschwörungserzählungen und wilde Spekulationen. Es gibt aber auch unabhängige Fachleute in aller Welt, die gewissenhaft neue Fakten zusammentragen und sich für die lückenlose Aufklärung des Falles einsetzen.

Am 20. Dezember 2024 informierte die Regierung von Malaysia, dass die Suche nach dem Flugzeugwrack wieder aufgenommen werden soll. Und zwar durch die Meeresrobotik-Firma Ocean Infinity, die auf die Kartografierung des Meeresbodens spezialisiert ist und über die nötige Hightech-Ausrüstung verfügt.

Es gibt allerdings ein in jeglicher Hinsicht beunruhigendes Problem: Die malaysische Regierung scheint nicht an einer raschen Aufklärung interessiert zu sein.

watson konnte mit dem pensionierten britischen Luft- und Raumfahrtingenieur Richard Godfrey sprechen. Der in Deutschland lebende MH370-Experte hat sich intensiv mit den Hintergründen der Katastrophe befasst und steht auch in Kontakt mit Angehörigen. Und er gilt als einer der Väter einer neuartigen und potenziell bahnbrechenden Flugzeug-Ortungs-Technik, die vielleicht die entscheidenden Hinweise zu MH370 liefert.

Wo ist das Problem?

Obwohl die Finanzierung gesichert und die Planung einer neuen MH370-Suche abgeschlossen ist, verzögert sich das Vorhaben aus fragwürdigen Gründen. Und dabei steht die Regierung von Malaysia im Zentrum.

Der malaysische Verkehrsminister Anthony Loke gab am 20. Dezember 2024 öffentlich bekannt, dass die malaysische Regierung einer neuen Suche von Ocean Infinity «grundsätzlich» zugestimmt habe. Er sagte, es müssten nur noch die Bedingungen festgelegt werden.

Tatsächlich trägt Malaysia kein finanzielles Risiko. Das Privatunternehmen Ocean Infinity übernimmt die Kosten der Unterwasser-Suche. Vorgesehen ist ein sogenannter «No Find, No Fee»-Vertrag. Nur wenn das Wrack gefunden wird, soll der malaysische Staat eine Erfolgsprämie von bis zu 70 Millionen US-Dollar bezahlen.

In einem Interview, das der renommierte Aviatik-Journalist Geoffrey Thomas kürzlich mit Richard Godfrey führte, ist jedoch von einer «unverantwortlichen Hinhaltetaktik» der malaysischen Regierung die Rede.

Richard Godfrey beschäftigt sich seit bald 11 Jahren täglich mit dem Verschwinden der Boing 777. Screenshot: BBC

Gegenüber watson bekräftigt der MH370-Experte einen bösen Verdacht, der sich immer stärker aufdrängt:

«Malaysia will die Zeit bis zum 11. Jahrestag herunterlaufen lassen, dann eine Erklärung abgeben und die nächste Suchsaison abwarten.»

Anzumerken ist, dass der geeignete Zeitraum für eine Suche per Schiff und Unterwasser-Drohnen wegen der schwierigen meteorologischen Bedingungen im Indischen Ozean begrenzt ist. Januar bis April sei die beste Zeit dafür, erklärt Godfrey. November bis Juni sei grundsätzlich ebenfalls möglich (zum Suchort folgt unten mehr).

Was sagen die Akteure? watson hat das malaysische Verkehrsministerium um eine Stellungnahme ersucht, aber bislang keine Antwort erhalten. Eine Sprecherin von Ocean Infinity reagierte auf die Medienanfrage von watson, konnte aber keine Auskunft zum aktuellen Status geben, sondern verwies nur auf eine frühere Äusserung des Firmenchefs Oliver Plunkett, der Ende 2024 sagte: «Nach langem Warten ist die Erklärung von Verkehrsminister Anthony Loke eine gute Nachricht. Wir freuen uns darauf, Ihnen weitere Informationen zukommen zu lassen, sobald wir die Details geklärt haben.»

Warum bremst Malaysia die geplante Suche aus?

In einer schriftlichen Stellungnahme, die watson vorliegt, erklärt MH370-Experte Richard Godfrey:

«Aus zuverlässigen Quellen, die den Verhandlungen nahe stehen, wissen wir, dass die Bedingungen bereits Mitte Dezember, vor Anthony Lokes Ankündigung, vereinbart wurden. Ein Anwalt der Regierung musste die endgültige Vereinbarung nur noch absegnen.



Sie werden sich vielleicht fragen, warum Malaysia noch keinen Vertrag mit Ocean Infinity unterzeichnet hat? Was ist seit der Ankündigung von Loke geschehen? Die kurze Antwort lautet: nichts.



Ocean Infinity hat vor zwei Wochen gefragt, was passiert sei. Anthony Loke antwortete, dass sie immer noch damit beschäftigt seien, den Vertrag zu prüfen. Die malaysischen Behörden sitzen auf ihren Händen.»



Zwei auf Tiefsee-Missionen spezialisierte Forschungsschiffe von Ocean Infinity waren zuletzt in Mauritius beobachtet worden und hatten die Hoffnung genährt, dass es nun endlich mit der MH370-Suche losgehe.

Doch diese Hoffnungen wurden enttäuscht.

Zu den Gründen erklärt Godfrey:

«In Malaysia ist ein interner politischer Machtkampf im Gange. Es gibt eine Gruppe, die nach MH370 suchen will und glaubt, dass Ocean Infinity glaubwürdige neue Beweise geliefert hat, um deren Vorschlag für eine neue Suche zu unterstützen. Eine andere Gruppe [in Malaysia] will keine weitere Suche, weil sie glaubt, dass Kapitän Zaharie Shah der Täter war, und wenn das ans Licht kommt, wird es für Malaysia peinlich teuer.»

Der malaysische Verkehrsminister Anthony Loke unterstütze eine neue Suche, sagt Godfrey. Die Anhänger von Najib Razak und der malaysischen Streitkräfte (RMAF) hingegen seien dagegen. Und der Premierminister Anwar Ibrahim sitze zwischen den Stühlen und wolle den Steuerzahlern nicht noch mehr Kosten aufbürden.

Godfrey sagt zum vermuteten Motiv:

«Ocean Infinity verlangt 70 Millionen Dollar, wenn sie MH370 finden. Ausserdem befürchtet man Entschädigungsforderungen, wenn sich herausstellt, dass Kapitän Zaharie Shah verantwortlich ist, da die Fluggesellschaft und ihr oberster Eigentümer, die Regierung, haftbar gemacht werden könnten.



Malaysia Airlines Berhad (MAB) befindet sich über den Staatsfonds Khazanah Nasional vollständig im Besitz der malaysischen Regierung.»

Im Worst-Case wäre man mit Entschädigungsforderungen in Höhe von mehreren Millionen Dollar von den Familien der Passagiere und der Besatzung konfrontiert.

Anzumerken ist, dass die meisten Familien der vermissten Passagiere und Besatzungsmitglieder laut BBC bereits Entschädigungen und «endgültige Abfindungen» von Malaysia Airlines akzeptiert haben.

Doch die Ungewissheit nagt an vielen. Der indische Staatsangehörige K.S. Narendran, dessen Frau an Bord von MH370 war, hat die traumatischen Ereignisse in einem Buch verarbeitet. In seinem Blog schreibt er:

«Mit jedem Jahr, das verging, wuchs der Eindruck, dass die Regierung hoffnungsvoll und glücklich war, wenn die MH370-Angelegenheit einfach verschwinden würde.»

Was zeichnet Ocean Infinity für die Suche aus?

Das auf allen Weltmeeren tätige Unternehmen mit Sitz in Texas und England verfügt über die weltweit grösste und wahrscheinlich modernste Flotte von hoch spezialisierten Forschungsschiffen, Unterwasserdrohnen (AUV) und ferngesteuerten Tauchrobotern (ROV).

So futuristisch sehen die «Armada»-Forschungsschiffe von Ocean Infinity aus. Zu den Spezialitäten gehört, dass viele Aufgaben ferngesteuert ausgeführt werden. Bild: Ocean Infinity

Ocean Infinity war schon an Such- und Bergungsprojekten für Schiffswracks in verschiedenen Weltmeeren beteiligt. Darunter eine erfolgreiche Mission im Jahr 2022, bei der das legendäre Expeditionsschiff «Endurance» des Antarktisforschers Ernest Shackleton entdeckt wurde, das vor über 100 Jahren gesunken war.

Die Unterwasser-Missionen der unbemannten Fahrzeuge werden von Hightech-Operationszentren gesteuert, von denen eines im englischen Southampton liegt. Die Kommunikation erfolgt über Satellit. In Echtzeit.

Neues Zielgebiet, neue Technik

Ocean Infinity hatte 2018 zwischen Anfang Januar und Anfang Juni im südlichen Indischen Ozean nach den Trümmern von MH370 gesucht. Ohne Erfolg.

Fast vier Jahre nach dem Verschwinden von MH370 gab Malaysia am 10. Januar 2018 eine entsprechende Vereinbarung mit der Firma bekannt, wonach sie innerhalb von 90 Tagen entweder das Wrack des Flugzeugs oder die beiden Flugschreiber aufspüren sollte. Schon damals gab es eine sogenannte «No Find, No Fee»-Vereinbarung in der Höhe von bis zu 70 Millionen US-Dollar.

Jene fehlbare Mission ist nach Einschätzung von Godfrey und weiteren Fachleuten auf eine ungenaue Eingrenzung des Suchgebietes zurückzuführen. Mittlerweile liegen neue Erkenntnisse zum Absturzort vor. Ausserdem verfügt Ocean Infinity inzwischen über leistungsfähigere Forschungsschiffe und neue Suchtechnik.

Der CEO von Ocean Infinity, Oliver Plunkett, sagte bei der 9. Gedenkveranstaltung zu MH370 im Jahr 2023 gegenüber den Angehörigen, es sei eines seiner Lebensziele, zurückzukehren und nach MH370 zu suchen.

Welche Rolle spielen die Medien bei der Aufklärung der Katastrophe?

Leider eine sehr problematische.

Die internationalen Medien haben es bislang versäumt, Druck auf die malaysische Regierung auszuüben. Wohl auch deshalb kommt die Suche nicht voran.

Schlimmer noch: Da es praktisch in allen Redaktionen an Aviatik-Fachwissen mangelt, wurde in der Vergangenheit immer wieder unkritisch über wilde Spekulationen und Verschwörungstheorien zu MH370 berichtet.

Wie endete MH370?

Die bislang vorliegenden gesicherten Informationen zu MH370 lassen nur einen Schluss zu: Die Boeing 777 wich durch menschliche Einwirkung im Cockpit von ihrem Flugkurs Richtung Peking ab und wurde in ein abgelegenes Gebiet im südlichen Indischen Ozean geflogen. Als der Treibstoff verbraucht war, stürzte sie ins Meer.

Richard Godfrey hat immer wieder betont, dass er sich nicht an Spekulationen beteilige, was den mutmasslichen «Pilotensuizid» betrifft – auf Englisch wird es treffender als «Murder-Suicide» bezeichnet. Er sagt nun:

«Kapitän Zaharie Shah war höchstwahrscheinlich verantwortlich, aber wir müssen das Wrack von MH370 finden, um das zu beweisen.»

Als sicher gilt, dass der Kapitän zu Hause einen Flugsimulator hatte, mit dem er einen Flug bis zur Treibstofferschöpfung im Indischen Ozean simulierte.

Aber was werden die Ermittler anhand der auf dem Meeresgrund gefundenen Wrackteile der Boeing 777 noch über die Absturzursache herausfinden?

Godfrey erwartet eindeutige Erkenntnisse:

«DNA-Beweise dafür, wer sich im Cockpit befand, der Flugdatenschreiber mit den Daten des gesamten Fluges, der Cockpit-Voice-Recorder mit allen Stimmen oder Geräuschen im Cockpit während der letzten zwei Stunden und bestimmte Wrackteile wie Fahrwerk und Klappen , die die Flugzeugkonfiguration beim Aufprall zeigen.»

Letzteres würde auch Rückschlüsse zulassen, ob versucht wurde, das Flugzeug zu wassern, um ein Zerbersten in Millionen von Teilchen zu verhindern.

Der Pilot und Aviatik-YouTuber Petter Hörnfeldt («Mentour Pilot») hat sich 2024 mit MH370 befasst. In seinem sehenswerten Video werden die technischen Details zu den letzten Stunden des Fluges erklärt: Video: YouTube/Mentour Pilot

Wo liegt das Wrack?

Die Absturzstelle von MH370 befindet sich in der Nähe der Koordinaten 29.128°S 99.934°E in einer Tiefe von ca. 3750 Metern, ist Richard Godfrey überzeugt.

Der pensionierte Luft- und Raumfahrtingenieur war federführend bei der Entwicklung einer neuartigen Flugzeug-Ortungs-Technik, die auf der Auswertung von Funksignalen (WSPR) basiert und wertvolle Hinweise zum Flugweg und Absturzort geliefert haben soll.

In diesem Video wird (auf Englisch) erklärt, wie die WSPR-Technologie zur nachträglichen (!) Ortung von Flugzeugen genutzt wird: Video: YouTube/Airline News with Geoffrey Thomas

Die unabhängige wissenschaftliche Evaluierung der Methode sei inzwischen weit fortgeschritten. Sie erfolgte durch ein Team an der Universität Liverpool, unter der Leitung von Professor Simon Maskell.

Professor Maskell plane, in den kommenden Monaten eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten zur WSPR-Technologie zu veröffentlichen, in den «IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters», kurz AWP Letters. Und Godfrey soll dabei als Co-Autor mitwirken.

IEEE Xplore sei die führende digitale Plattform für die Entdeckung und den Zugriff auf wissenschaftliche und technische Inhalte, die vom IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) und seinen Verlagspartnern veröffentlicht werden, erklärt Godfrey.

Die wissenschaftliche Kommunikations-Plattform enthalte mehr als 6 Millionen Dokumente und andere Materialien aus einigen der weltweit am häufigsten zitierten Veröffentlichungen in den Bereichen Elektrotechnik, Informatik und verwandten Wissenschaften.

Anzumerken ist auch, dass Professor Maskell und Godfrey die WSPR-Technologie zuvor den Verantwortlichen bei Ocean Infinity und dem früheren MH370-Projektmanager Pete Foley von der Australischen Transportsicherheitsbehörde (ATSB) vorgestellt hatten.

Im Mai 2024 waren Maskell und Pete Foley zusammen mit Ocean-Infinity-Verantwortlichen an einem Treffen mit dem malaysischen Verkehrsminister, wo sie die Erkenntnisse zum wahrscheinlichen Absturzort von MH370 und der Hightech-Suche am Meeresgrund vorstellten.

Der malaysische Verkehrsminister liess dann im Dezember 2024 verlauten, dass es sich bei den Informationen um glaubwürdige neue Beweise handle.

Hier soll MH370 ins Meer gestürzt sein Godfrey hat berechnet, dass MH370 höchstwahrscheinlich innerhalb eines Kreises mit einem Radius von 18 Meilen (29 km) in den Indischen Ozean gestürzt ist. Screenhot: Google Maps

Der Meeresboden sei dort völlig dunkel, es herrsche ein extremer Druck, die Wassertemperatur liege knapp über null Grad Celsius. Es gebe viel Schlick, Vulkanasche und Unterwasservulkane, Schluchten und Klippen.

«Die Suchaktion wird sich sehr schwierig gestalten.» Richard Godfrey

1 / 10 Flug MH370 – Funde am Strand Er suchte während Jahren unermüdlich nach Trümmerteilen von Flug MH370. Im Gegensatz zu den staatlichen Suchaktionen konzentrierte sich Blaine Gibson auf angeschwemmtes Strandgut. quelle: epa blaine alan gibson / blaine alan gibson / handout

Warum ist das Aufspüren von MH370 fast 11 Jahre nach ihrem Verschwinden wichtig?

Richard Godfrey nennt drei Gründe, warum die mysteriöse Flugkatastrophe aufgeklärt werden muss:

Das Verschwinden von MH370 betreffe die «Sicherheit im Luftverkehr für die über 10 Millionen Menschen, die täglich mit dem Flugzeug reisen».

Es gehe um die «Sicherheitsbilanz der Luftfahrtindustrie und der Boeing 777 im Besonderen».

Der Abschluss der Untersuchung von MH370 sei auch für die Angehörigen der Opfer wichtig. Viele werden bis heute von Traumata und Trauer geplagt.

In der aktuellen Stellungnahme schreibt Godfrey:

«Wir sind besorgt um die Angehörigen von MH370, die all diese Aktivitäten sehen, aber keine Fortschritte. Wir können uns nicht vorstellen, wie sie sich fühlen müssen. Wir haben eine Reihe von Gesprächen mit den Angehörigen geführt, und alles, was sie wollen, ist ein Abschluss. Die Ungewissheit, was mit ihren Angehörigen geschehen ist, ist der schwierigste Teil.



Nach fast einem Jahr der Verhandlungen stellt sich die Frage, was die malaysischen Behörden zu verbergen haben. Eines Tages wird MH370 gefunden, das Rätsel wird gelöst und alles wird ans Licht kommen.»

Quellen

2019 berichtete watson: Verschollen – was mit Flug MH370 wirklich geschah