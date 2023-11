Kleinkind stirbt bei Bootsunglück vor Lampedusa – acht Vermisste

Das kleine Mädchen war nach Berichten von Augenzeugen zusammen mit seiner Mutter an Bord. Die Frau konnte ihr Kind nach dem Unglück trotz der hohen Wellen über Wasser halten, bis Rettungsdienste kamen. Offensichtlich hatte das Mädchen jedoch bereits zu viel Seewasser geschluckt und war stark unterkühlt. Noch bevor es in den Hafen gebracht werden konnte, starb es. (sda/dpa)

Die kleine Insel gehört zu den Knotenpunkten irregulärer Migration nach Europa, weil sie nahe an Afrika liegt. Trotzdem ist die Überfahrt mit den oft kaum seetüchtigen Booten enorm gefährlich. Insgesamt kamen seit Januar annähernd 150'000 Menschen ohne reguläre Papiere auf dem Seeweg nach Italien. Viele der Boote starten in der tunesischen Hafenstadt Sfax.

Bei einem neuen Schiffsunglück vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa ist ein kleines Kind ums Leben gekommen. Das erst ein Jahr und acht Monate alte Mädchen starb am Montag beim Kentern eines Flüchtlingsboots aus Tunesien, wie die Behörden am Abend mitteilten. Acht weitere Insassen, darunter zwei weitere Kleinkinder, wurden noch vermisst. Das Boot mit mehr als 50 Menschen an Bord war bei hohem Seegang gekentert, als Lampedusa bereits in Sichtweite war.

Nach einem Schiffsunglück, bei dem acht Menschen vermisst wurden und ein Kind ums Leben kam, erreicht ein Fischerboot mit rund 400 Migrantinnen und Migranten an Bord den Handelshafen von Lampedusa.

Nach einem Schiffsunglück, bei dem acht Menschen vermisst wurden und ein Kind ums Leben kam, erreicht ein Fischerboot mit rund 400 Migrantinnen und Migranten an Bord den Handelshafen von Lampedusa. Bild: keystone

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Warum das System in «Harry Potter» korrupt ist – in 5 Punkten

Sexsucht, ein 88fach betrogener Gatte und Intrigen: So lebte die britische Skandalherzogin

Wie sich die indische Banditenkönigin an den Männern rächte

Warum du am Black Friday nichts kaufen solltest

Badran greift in der Wohn-«Arena» Bühler an: «Ein Aufruf zu illegalem Verhalten!»

Diese Massentierhaltungs-Doku ist unerträglich – und dennoch so wichtig

YouTuber MrBeast «baut 100 Brunnen in Afrika» – und kriegt aufs Dach

Wie viel arbeitet die Schweiz im Vergleich zum Rest der Welt? Diese Grafiken zeigen's

Von wegen «Work-Life-Balance»! Für Koreanerinnen und Koreaner ist eine 52-Stunden-Woche normal. Workaholics gibt es jedoch nicht nur in Korea. Wie viel in der Schweiz, in Europa und weltweit gearbeitet wird.

«🎶 Work, work, work, work, work 🎶» – wie Rihanna schon vor sieben Jahren animierte, so scheint auch heute der weltweite Trend nach vielen Arbeitsstunden zu bestehen. In vielen Ländern wird seit Jahren diskutiert, ob die langen Arbeitszeiten, die geleistet werden müssen, noch zeitgemäss sind. Besonders die neue Generation wünscht sich eine Veränderung, in der mehr Platz für eine «Work-Life-Balance» besteht. Der Wunsch zu einer Gesellschaft, die nicht nur aus Arbeitstieren besteht, scheint zum heutigen Zeitpunkt jedoch utopisch.