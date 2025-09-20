sonnig23°
Country-Musiker Brett James stirbt bei Flugzeugabsturz

From left, Brett James, Hillary Lindsey and Gordie Sampson are photographed with their award for best country song at the 49th Annual Grammy Awards on Sunday, Feb. 11, 2007, in Los Angeles. (AP Photo/ ...
Brett James (l.). (Archivbild)Bild: AP

20.09.2025, 13:48

Der US-Countrymusiker und Grammy-Gewinner Brett James ist bei einem Flugzeugabsturz im US-Bundesstaat North Carolina ums Leben gekommen. Auch James' Ehefrau sowie seine Stieftochter, die mit ihm am Donnerstagnachmittag mit dem Kleinflugzeug unterwegs waren, starben, wie mehrere US-Medien übereinstimmend berichteten.

Der 57-Jährige war eine feste Grösse der Musikszene im Country-Epizentrum Nashville, Tennessee. Er schrieb Lieder für Stars wie Taylor Swift und Bon Jovi. Zu seinen grössten Hits zählt «Jesus, Take the Wheel», gesungen von Carrie Underwood, für den er 2007 mit einem Grammy Award ausgezeichnet wurde.

«Manche Dinge sind einfach unfassbar. Der Verlust von Brett James für seine Familie und unsere Musikgemeinde ist zu gross, um ihn in Worte zu fassen», schrieb Underwood in einem Instagram-Post am Freitag (Ortszeit). James sei ein «guter Kerl» gewesen, für sie der Inbegriff von «cool». Er hinterlasse eine Lücke, die wohl nie geschlossen werde, so die Sängerin.

Die Countrymusik-Vereinigung CMA würdigte ihr Vorstandsmitglied James: «Sein Talent, seine Grosszügigkeit und Freundlichkeit berührte unzählige Leben. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und allen, die das Privileg hatten, ihn zu kennen.» Auch die Nashville Songwriters Hall of Fame betrauerte auf ihrer Facebook-Seite den frühen Verlust ihres Mitglieds. (sda/dpa)

