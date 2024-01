Gefährliche Musik: Calvin Harris ist gleich zwei Mal in den Top 20 vertreten. Bild: screenshot / compare the market

Was bei einem Blick auf die gekürten Songs direkt auffällt: Fast alle von ihnen sind starke Ohrwürmer. Neben dem «Despacito»-Feature von Luis Fonsi mit Justin Bieber und dem «Lazy Song» von Bruno Mars schaffen es auch Evergreens wie «Toxic» von Pop-Ikone Britney Spears in die Top 20.

"Compare the Market" hat die gefährlichsten Songs beim Autofahren gekürt.

Auf den Plätzen zwei und drei folgen «Empire State of Mind» von Jay-Z mit einem Wert von 78.37 Prozent und «Pump It» von den Black Eyed Peas mit 77.80 Prozent. Bei ihnen heisst es daher: Finger weg – beziehungsweise: Ohren zu –, wenn man gerade am Steuer sitzt und keiner erhöhten Gefahr eines Unfalls ausgesetzt sein will.

Ob auf dem Weg zur Arbeit, zum Feierabend oder beim Roadtrip in den Urlaub – Musik ist beim Autofahren ein ständiger Begleiter. Die eigenen Lieblingslieder können einem den Start in den Tag vereinfachen, längere Fahrten erträglicher machen oder einfach für etwas Unterhaltung sorgen.

