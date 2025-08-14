freundlich29°
Mindestens acht Tote nach Sturm Erin auf den Kap Verden

This image provided by the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) shows Tropical Storm Erin on Wednesday, Aug. 13, 2025. (NOAA via AP) Tropical Weather
Der Sturm «Erin» hat auf mehreren Inseln heftige Überschwemmungen ausgelöst.Bild: keystone

Kap Verde von Sturm verwüstet: mindestens acht Tote

14.08.2025, 13:1614.08.2025, 13:16
Die Regierung des afrikanischen Inselstaats Kap Verde hat aufgrund schwerer Verwüstungen durch einen Tropenturm den Ausnahmezustand verhängt. Mindestens acht Menschen wurden offiziellen Angaben zufolge durch Sturmfluten getötet.

Gut 1'500 Einwohner seien obdachlos, seitdem Sturm «Erin» auf den Inseln São Vicente, Santo Antão und São Nicolau des Archipels am Montag heftige Überschwemmungen auslöste.

Nach Angaben des örtlichen Katastrophenschutzrats fielen am Montag innerhalb von nur fünf Stunden 193 Millimeter Niederschlag. In der Regel fallen laut dem britischen Nationalen Wetterdienst auf dem Archipel im August im Durchschnitt lediglich 15 Millimeter Regen.

Rettungskräfte suchten am Donnerstag weiter nach Dutzenden Vermissten. Auch Polizei und Militär unterstützen die Hilfs- und Bergungsarbeiten. Auf den drei betroffenen Inseln seien Häuser und Strassen zerstört worden, Brücken eingestürzt und mehrere Stadtviertel überflutet worden. Premierminister José Ulisses Correia e Silva kündigte die Einrichtung eines Krisenkabinetts an, um Hilfsmassnahmen zu beschleunigen.

Die Weltbank stellte laut Correia e Silva zehn Millionen US-Dollar für den Wiederaufbau zur Verfügung. Die Regierung rief zudem eine zweitägige Staatstrauer aus. Portugal entsendete laut der portugiesischen Nachrichtenagentur Lusa ein Marineschiff zur humanitären Hilfe auf die Kapverden.

Die zehn Kap-Verde-Inseln mit insgesamt knapp einer halben Million Einwohnern sind aufgrund ihres warmen Klimas und weiten Sandstrände ein beliebtes Reiseziel. Neben der kulturellen Vielfalt gilt der Archipel im Atlantik vor der Westküste Afrikas auch als Tauchparadies. (sda/dpa)

