Freddie Mercury: Der Queen-Sänger wäre heute 75 geworden



Freddie Mercury wäre heute 75 geworden – so gedenken ihm seine alten Kollegen

Er war einer der grössten Rockstars aller Zeiten. Doch 1991 starb Queen-Sänger Freddie Mercury an seiner AIDS-Erkrankung. Zu seinem 75. Geburtstag gedenken ihm seine alten Kollegen.

Freddie Mercury (1946-1991) ist bis heute eine der schillerndsten Figuren der Musikwelt. Am 5. September hätte der Sänger von Queen seinen 75. Geburtstag gefeiert. Auf Twitter veröffentlichten die offiziellen Accounts des Sängers und der Band einen Link zu einem Geburtstagsvideo.

“I’ll always walk around like a Persian popinjay, and no one’s gonna stop me.” 💛

Happy Birthday, Freddie.



Watch the full #Freddie75 video here: https://t.co/T9k5mh1WpI 🎬 pic.twitter.com/8gt5bYPzOs — Queen (@QueenWillRock) September 5, 2021

Darin sind unter anderem Ausschnitte aus alten Auftritten und einem Interview sowie Schnappschüsse zu sehen. Zudem gratulierte die Band mit einem «Alles Gute zum Geburtstag, Freddie».

Auf seinem eigenen Instagram-Account meldete sich auch Queen-Gitarrist Brian May zu Wort und wünschte dem Sänger alles Gute. Der 74-Jährige teilte einen Clip mit Werken des Künstlers Nenu Arts, der oftmals Freddie Mercury als Motiv für seine Bilder verwendet. Das Bild am Ende des Videos sei Mays liebstes Porträt von Mercury, welches der Künstler erschaffen hat. «Ich fühle mich, als ob ich in Freddies Augen blicke», erklärt der Musiker.

Queen-Schlagzeuger Roger Taylor veröffentlichte auf Instagram ein altes Bild mit Mercury. «Alles Gute zum Geburtstag, liebster alter Freund», schreibt Taylor im beigefügten Kommentar. Der 1991 verstorbene Sänger sei «für immer in Gedanken bei uns».

Freddie Mercury soll schon Mitte der 80er Jahre mit dem HIV-Virus infiziert worden sein. 1991 erlag er den Folgen seiner AIDS-Erkrankung. Queen zählen mit Hits wie «We Will Rock You», «We Are the Champions», «Bohemian Rhapsody» oder «Who Wants to Live Forever» und mehr als 200 Millionen verkauften Alben bis heute als eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten. (seb/t-online.de)

RIP Freddie Mercury

