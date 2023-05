Wegen Volksverhetzung: Berliner Polizei ermittelt gegen Roger Waters

Roger Waters in Zürich: Überdimensionierte Politshow ohne die Magie von Pink Floyd

Bereits kurz nach dem Auftritt hatte es Kritik an Waters gegeben. Der ehemalige «Pink Floyd»-Musiker habe «in Berlin die Erinnerung an Anne Frank und die sechs Millionen während des Holocausts ermordeten Juden beschmutzt», schrieb das israelische Aussenministerium bei Twitter. Der israelische UN-Botschafter Danny Danon nannte Waters «einen der grössten Judenhasser unserer Zeit».

Waters hatte bei vorherigen Konzerten nicht nur besagtes Outfit getragen, sondern auch einen Ballon in Schweineform aufsteigen lassen, an dem unter anderem ein Davidsstern zu sehen war.

Der Staatsschutz ermittle wegen Volksverhetzung gegen Waters, zitiert das Portal den Sprecher. Waters hatte bei seinem Auftritt am 17. Mai einen langen schwarzen Ledermantel sowie rote Armbänder getragen – Klamotten, die laut des Sprechers «geeignet seien, die Herrschaft der Nationalsozialisten zu verherrlichen».

Nach seinem Skandal-Auftritt in der vergangenen Woche in Berlin ermittelt offenbar die Polizei gegen Rockstar Roger Waters. Das berichtet das Nachrichtenportal «Jewishnews» unter Berufung auf einen Polizeisprecher.

Schon länger steht Rockmusiker Roger Waters wegen antisemitscher Symbolik in der Kritik. Nun soll gegen ihn ermittelt werden.

