Prinz Harry und Gattin Meghan Markle arbeiten nun doch weiter mit Netflix zusammen. Bild: keystone

People-News

Harry und Meghan unterschreiben neuen Vertrag mit Netflix – kriegen aber weniger Kohle

Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan Markle haben einen neuen, aber offenbar weniger lukrativen Vertrag mit dem US-Streaminganbieter Netflix unterzeichnet.

Die «kreative Partnerschaft» zwischen der Produktionsfirma des Paares, Archewell Productions, und Netflix wird um mehrere Jahre verlängert, wie beide Seiten am Montag mitteilten.

Allerdings handelt es sich nicht mehr wie bislang um einen Exklusivvertrag, sondern um einen sogenannten First-Look-Vertrag. Damit bekommt Netflix ein erstes Zugriffsrecht auf Produktionen von Harry und Meghan.

Ist die Streamingplattform nicht interessiert, kann das Paar die Produktionen anderen Firmen anbieten. Solche Verträge sind in der Regel weniger lukrativ als Exklusivverträge, geben Produzenten aber auch mehr Freiheiten.

Harry und Meghan hatten 2020 einen ersten Vertrag mit Netflix unterzeichnet, Medienberichten zufolge mit einem Wert von 100 Millionen Dollar. Die sechsteilige Doku-Serie «Harry & Meghan» über ihre Beziehung und den Streit mit dem britischen Königshaus wurde in den ersten vier Tagen nach Veröffentlichung 23 Millionen Mal angeschaut – ein Rekord für eine Netflix-Doku.

Im März dann lief Markles Lifestyle- und Kochsendung «With Love, Meghan» an, in der die Herzogin von Sussex unter anderem Tipps zum Kochen, Gärtnern und zur Organisation von Feiern gibt. Die Serie wurde zwar von Kritikern verrissen, erreichte aber ebenfalls ein Millionenpublikum.

Harry und Meghan hatten sich 2020 im Streit mit der britischen Königsfamilie von ihren royalen Pflichten zurückgezogen und leben seitdem im US-Bundesstaat Kalifornien. Als Einnahmequellen setzen sie auf Medienproduktionen und Veröffentlichungen, darunter Harrys Autobiografie. (sda/afp)