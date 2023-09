Nach Attacken von Rammstein-Fans: Shelby Lynn wehrt sich mit Wut-Statement

Shelby Lynn brachte diesen Sommer mit einem Video den Skandal rund um Rammstein-Sänger Till Lindemann ins Rollen. Darin erhob sie schwere Vorwürfe. Die Berliner Staatsanwaltschaft ermittelte, das Verfahren gegen Lindemann wurde inzwischen eingestellt.

Shelby Lynn nutzt ihre Plattform seitdem hauptsächlich, um Menschen, die Missbrauchserfahrungen gemacht haben, dabei zu helfen, sich zu organisieren.

Doch nach wie vor ist Shelby regelmässig mit Hassnachrichten konfrontiert. Erst vor Kurzem postete sie ein Video, in dem sie heftig bedroht wird. Shelby reagierte auf ihre eigene Art und Weise: Sie bewies demonstrativ gute Laune, tanzte zu fröhlicher Musik.

Doch immer wieder kam ein Vorwurf gegen Shelby auf, den sie nicht mehr einfach so stehen lassen will. In mehreren Videos nimmt sie nun dazu Stellung und entkräftet ein Gerücht, das sich schon lange über sie hält. Dazu findet sie deutliche Worte.

Shelby Lynn wehrt sich gegen Vorwürfe

«Das ist das letzte Mal, dass ich was zu diesem Mist sage», kündigt Shelby in ihrer Instagram-Story an. In den zahlreichen Hassnachrichten, die sie täglich bekommt, wird immer wieder ein Vorwurf gegen sie erhoben. Sie sei demnach nur deswegen an die Öffentlichkeit gegangen, um Geld zu machen.

«Für wen arbeitest du? Wie viel Geld bekommst du?», zitiert Shelby Unterstellungen gegen sie in ihrem Video. «Zu aller erst einmal: Ich arbeite für mich und nur für mich», stellt sie dazu gleich zu Beginn ihres Statements klar.

Den Vorwurf, dass es ihr nur ums Geld gehen würde, kann sie absolut nicht nachvollziehen. «Glaubt ihr nicht, wenn ich Geld hätte, würde ich meine Zähne richten lassen, anstatt sie mit verdammtem Superkleber in meinen Mund zu kleben?», fragt sie aufgebracht.

Sie würde sofort aus ihrem jetzigen Zuhause ausziehen, wenn sie könnte, erklärt Shelby weiter, doch das ist für sie im Moment nicht möglich. Denn sie ist pleite. An die Menschen, die ihr unterstellen, nur aufs Geld aus zu sein gewandt sagt sie:

«Eine Menge Dinge in meinem Leben wären viel einfacher, wenn ich wirklich dafür bezahlt werden würde. Und wenn das wirklich eine grosse Verschwörung wäre. Ist es aber nicht.»

Anschliessend betont sie noch einmal, dass sie niemals aufhören wolle, sich «für Mädchen stark zu machen, die noch nicht bereit sind, sich zu melden».

Shelby Lynn mit Klarstellung

Nachdem sie ihre Wutrede beendet hat, möchte Shelby allerdings noch einmal im Detail auf die Frage eingehen, ob sie in den vergangenen Monaten für das, was sie getan hat, bezahlt wurde. Sie stellt klar:

«Ich werde nie Geld dafür nehmen, meine Story, meine Erfahrung zu erzählen.»

Für sie gebe es Besseres im Leben als Geld, sagt Shelby. «Ich habe das vor Monaten gesagt, ich sage das immer noch. Geld und Besitz sind nicht alles im Leben.» Ein deutliches Statement an alle, die ihr seid Wochen das genaue Gegenteil unterstellen.