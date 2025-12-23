Barry Manilow hat Krebs und muss Konzerte verschieben

Mehrere Wochen hat er eine Bronchitis. Bei einer Untersuchung entdecken Ärzte einen «krebsartigen Fleck» auf seiner Lunge. Jetzt muss Barry Manilow operiert werden.

Maria Bode / t-online

Ein Artikel von

US-Sänger Barry Manilow hat öffentlich seine Lungenkrebsdiagnose bekannt gegeben. «Ein MRT fand einen krebsartigen Fleck auf meiner linken Lunge, der entfernt werden muss», schrieb der 82-jährige Musiker auf Instagram. Zuvor hatte er insgesamt mehr als elf Wochen lang an einer Bronchitis gelitten.

Barry Manilow hat seine Lungenkrebsdiagnose publik gemacht. Bild: keystone

Nach anhaltenden Beschwerden entschied sein Arzt, ein MRT durchzuführen, «um sicherzugehen, dass alles okay ist», schrieb Manilow weiter. Dabei wurde der Krebsbefund entdeckt. Der «Mandy»-Interpret bezeichnete es als «pures Glück und einen guten Arzt», dass die Erkrankung so früh erkannt wurde.

Die Ärzte gehen davon aus, dass der Krebs nicht gestreut hat. Manilow unterzieht sich derzeit Tests, um dies zu bestätigen. Eine Chemotherapie oder Bestrahlung sei zunächst nicht notwendig – «nur Hühnersuppe und Wiederholungen von ‹I Love Lucy›», scherzte Manilow mit Verweis auf die bekannte US-Sitcom aus den Fünfzigerjahren.

Konzerte müssen verschoben werden

Doch aufgrund seiner Gesundheit muss Manilow nach der Operation eine Zeitlang pausieren. Daher teilte er seinen Fans mit: «Die einzige Nachsorge ist ein Monat Erholung, was bedeutet, dass wir die Arena-Konzerte im Januar verschieben müssen.» Ihm tue es daher «sehr leid, dass ihr eure Pläne ändern müsst. Genau wie ihr haben wir uns alle auf die Shows im Januar gefreut und finden es schade, dass wir alles umplanen müssen.» Dabei geht es um mehrere Auftritte in den USA.

Bereits im Februar will Manilow jedoch wieder auf der Bühne stehen. An seine Fans richtete er einen eindringlichen Rat: «Vergiss nicht: Wenn du nur das kleinste Symptom hast … Lass dich untersuchen!»

Viele Fans reagierten bereits auf den Post von Barry Manilow. «Liebe Grüsse und gute Besserung», schrieben sie unter anderem. Eine Nutzerin kommentierte: «Liebster Barry, wir lieben dich so! Nimm dir Zeit und kümmere dich um dein glorreiches Ich.»