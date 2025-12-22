recht sonnig
Ski Aggu hört «auf unbestimmte Zeit» mit Musik auf

Ski Aggu hört mit Musik auf – zumindest für eine Weile.
Ski Aggu hört mit Musik auf – zumindest für eine Weile.Bild: instagram/skiaggu
«Macht's gut»: Ski Aggu hört «auf unbestimmte Zeit» mit Musik auf

Der Rapper mischte die deutsche Musikszene in den letzten Jahren auf. Nun muss er seinem Körper jedoch eine Pause gönnen, wie er auf Social Media schreibt.
22.12.2025, 15:3322.12.2025, 16:23
Sabeth Vela
Sabeth Vela

«Aufhören, wenn's am schönsten ist»: Dieses Motto scheint sich Ski Aggu gerade zu Herzen zu nehmen. Noch im Dezember spielte der Rapper ausverkaufte Konzerte in ganz Europa und gehört damit zu den erfolgreichsten deutschen Musikern dieser Zeit. Nun muss der Deutsche jedoch eine Pause einlegen.

Dies verkündete der Rapper am Montagmittag mit einem überraschenden Instagram-Post: «Es ist an der Zeit, auf meinen Körper zu hören und das Mikrofon für unbestimmte Zeit zur Seite zu legen.» Wieso sein Körper gerade Ruhe braucht, erklärt er im Beitrag nicht genauer. Er geht jedoch auf seinen Aufstieg in der Musikbranche ein und bedankt sich bei seinen Fans: «Ich habe meine Sache durchgezogen und mit meiner Community das Game rasiert. Rap auf Technobeats ist jetzt Mainstream.»

Ski Aggu nimmt erstmals Skibrille ab

Im gleichen Post erzählt Ski Aggu aber auch gleich, was er nun vorhat: «Ich mach Work & Travel in Australien.» Er wolle sich dort selber finden und endlich richtig Englisch lernen. Mit den Worten «Catch yas later» streut er zumindest ein wenig Hoffnung, dass er doch noch nicht ganz fertig ist mit seiner Musikkarriere. Denn neben seinem kurzen Text postete der 28-Jährige auch ein Video. Darin ist zu sehen, wie er sein Markenzeichen – seine Skibrille – auszieht und ins Meer läuft. Sein Gesicht zeigt er aber weiterhin nicht.

Video: instagram/skiaggu

In den Kommentaren wird August Diederich – wie Ski Aggu mit bürgerlichem Namen heisst – mit Liebe überschüttet: «Wir sind so stolz auf dich, Auggu», schreibt etwa eine Userin, während eine zweite meint: «Wir lieben dich, gönn dir eine Pause.»

Ski Aggu spricht bei Konzert auf dem Gurten Berndeutsch – oder versucht es zumindest
Video: watson
