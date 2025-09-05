anhaltender Regen14°
DE | FR
burger
International
Myanmar

Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi gemäss Sohn schwer krank

epa12289632 A person holds a placard of former State Counsellor of Myanmar Aung San Suu Kyi as Burmese people gather to mark the 08 August uprising against the military junta in Myanmar at Parliament ...
Die 80 Jahre alte Friedensnobelpreisträgerin leidet nach Angaben ihres Sohnes Kim Aris unter «sich verschlimmernden Herzkomplikationen».Bild: keystone

Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi gemäss Sohn schwer krank

05.09.2025, 09:34
Mehr «International»

Grosse Sorge um den Gesundheitszustand von Aung San Suu Kyi: Die 80 Jahre alte Friedensnobelpreisträgerin leidet nach Angaben ihres Sohnes Kim Aris unter «sich verschlimmernden Herzkomplikationen».

Der 48-Jährige betonte in einem auf Facebook verbreiteten Video, die in Haft sitzende frühere Freiheitsikone habe darum gebeten, von einem Kardiologen behandelt zu werden. «Aber niemand weiss, wo sie festgehalten wird und ob sich jemand um sie kümmert.»

Das Vorgehen des Militärs sei «grausam, lebensbedrohlich und inakzeptabel», sagte Aris. «Sie muss freigelassen werden, so wie alle politischen Gefangenen in Birma.»

Kaum Informationen zu ihrem Zustand

Die damalige De-Facto-Regierungschefin Suu Kyi war bei dem Putsch vor viereinhalb Jahren von der Junta entmachtet und festgenommen worden. Wegen angeblicher Vergehen wurde sie auf Druck der Generäle zu langjähriger Haft verurteilt. Wo sie festgehalten wird, ist unklar.

Auch dringen nur sporadisch Details zu ihrem Gesundheitszustand an die Öffentlichkeit. Unter anderem war von Zahnfleischproblemen die Rede, die es ihr teilweise unmöglich machen sollen, normal zu essen. Ihren Bitten nach ärztlicher Versorgung soll die Junta Berichten zufolge nur unzureichend nachgekommen sein.

Suu Kyi setzte sich in den 1980er Jahren für einen gewaltlosen Demokratisierungsprozess ein und wurde deshalb damals bereits 15 Jahre unter Hausarrest gestellt. 1991 erhielt sie für ihren Einsatz gegen Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit den Friedensnobelpreis.

International ist die Politikerin aber schon länger umstritten – vor allem wegen der staatlichen Diskriminierung der Rohingya und ihres Schweigens zur Gewalt gegen die muslimische Minderheit. Beim eigenen Volk ist Suu Kyi hingegen nach wie vor beliebt. (sda/dpa)

Mehr zu Suu Kyi:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Hotels am ESAF 2028 in Thun: «Fünf Minuten nach dem Schlussgang klingelte das Telefon»
2
Falsches Spiel mit Donalds Tod
3
Militär-Kommandantin liess Rekruten schlagen und witzelte darüber – 22 Verletzte
4
«Unsere schlimmsten Befürchtungen werden wahr» – Russen werden aus den USA abgeschoben
5
Es ist Zeit – für die lustigsten Fails der Woche
Meistkommentiert
1
Wälti verlässt Arsenal und unterschreibt bei Juve +++ Puertas wechselt zu Werder Bremen
2
Neue Abstimmungs-Umfrage zeigt: Der Eigenmietwert steht auf der Kippe
3
Martin Pfister hält an den Drohnen aus Israel fest – obwohl sie nicht immer fliegen können
4
Kloten verlängert mit Cheftrainer Marjamäki +++ Fora wechselt in einem Jahr zu Lausanne
5
39 Prozent für AfD in Sachsen-Anhalt – Umfragehammer für CDU
Meistgeteilt
1
Israel kontrolliert 40 Prozent von Stadt Gaza +++ EU-Kommissarin spricht von Völkermord
2
Dieser Roboter ist derzeit mit der Post unterwegs – was es damit auf sich hat
3
Warum das Wort «Eigenmietwert» auf deinem Stimmzettel fehlt
4
Die besten Erlebnisse für Geniesser in Graubünden
5
Fast blind zum Aufstieg – Hockeytrainer Tomlinson enthüllt sein Geheimnis
«Wahrer Meister seines Fachs» – Stars trauern um Modemacher Giorgio Armani
Der italienische Modeschöpfer Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Dies gab das Unternehmen am Donnerstag-Nachmittag bekannt.
Er habe bis zu seinen letzten Tagen gearbeitet und sei nun im Kreise seiner Liebsten gestorben, hiess es. Armani zählte zu den einflussreichsten Modeschöpfern der Welt.
Zur Story