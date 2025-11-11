freundlich10°
Deutschland

Prozess zum Weihnachtsmarkt-Anschlag Magdeburg geht weiter

Prozess zu Weihnachtsmarkt-Anschlag Magdeburg: Fahrer sagt weiter aus

11.11.2025, 11:2111.11.2025, 11:21

Der Prozess zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und mehr als 300 Verletzten ist mit der Aussage des Angeklagten am zweiten Tag fortgesetzt worden.

Bei der Fahrt des Beschuldigten kamen sechs leute ums Leben.Bild: keystone

Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg ermahnte den 51-jährigen Taleb al-Abdulmohsen zu Beginn, zum Geschehen und der Vorgeschichte auszusagen, statt abzuschweifen in politische Äusserungen. Der Angeklagte hatte angekündigt, sich vor dem Landgericht Magdeburg (Sachsen-Anhalt) «stundenlang, vielleicht tagelang» äussern zu wollen.

Der aus Saudi-Arabien stammende Mann war am 20. Dezember 2024 mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt der deutschen Stadt gerast. Die Anklage wirft ihm unter anderem vollendeten Mord in sechs Fällen und versuchten Mord an weiteren 338 Menschen vor.

Angeklagter kündigt Hungerstreik an

Der Vorsitzende Richter machte deutlich, dass der Prozess in Abwesenheit von al-Abdulmohsen fortgesetzt werden kann. Hintergrund ist, dass der Angeklagte nach eigenen Angaben in Hungerstreik tritt. «Sie haben es nicht in der Hand, durch Hunger- oder Durststreik die Verhandlung zu verzögern oder zu torpedieren», betonte Sternberg. Al-Abulmohsen sagte vor Gericht: «Jetzt mache ich den Hungerstreik seit gestern. Ich will das drei Wochen machen. Man erwartet keine körperlichen Schäden.»

Der Beschuldigte wurde per Helikopter zum Landgericht Magdeburg gebracht. Bild: keystone

Am Montag, dem ersten Prozesstag, hatte der 51-Jährige zugegeben, am Steuer gesessen zu haben. «Ich bin derjenige, der das Auto gefahren hat», sagte al-Abdulmohsen. Weitere konkrete Angaben machte er zunächst nicht, Reue zeigte er nicht.

Der Angeklagte wurde auch am zweiten Tag mit einem Hubschrauber von der Haftanstalt Burg nach Magdeburg in den Interims-Gerichtssaal gebracht. Der Prozess läuft unter starken Sicherheitsvorkehrungen. (sda/dpa)

Was war dein erstes Investment und war es erfolgreich?
