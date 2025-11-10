Bild: Shutterstock

«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»

Frage von Nathan:

Hallo zusammen,

ich bin Nathan, 44 Jahre und ich bin ein Roboter. Natürlich kein echter Roboter, aber ich funktioniere nur noch vor mich hin... Vor 20 Jahren lernte ich diese unglaublich tolle, warmherzige, offene und wunderschöne Frau kennen. Ich konnte ihre Liebe gewinnen und habe sie geheiratet und mit ihr eine Familie gegründet.

Im Job konnte ich (etwas) Karriere machen und habe einen 100 % Job mit viel Verantwortung und drücke eine ziemlich gute Leistung ab.

Meine Frau arbeitet nicht, ist präsent für die 3 Kinder, im Haushalt leiste ich (bis aufs Kochen Mittags) gut meine 50 % – das ist ok für mich, da ich Hilfsbereitschaft sehr auf dem Herzen habe.

Ich investiere auch viel Zeit in unsere Kinder und decke 3 Abende pro Woche ab, damit meine Partnerin ihren Freiraum hat. Dafür habe ich die meisten meiner (ehemals vielen) Freundschaften und auch meine Hobbies zurückgesteckt.

Meine Frau dankte es mir mit einer Affäre und geniesst weiterhin gerne die Aufmerksamkeit anderer Männer – während ich mich (aus Prinzip) von Frauen fern halte.

Ich gehe an mein Limit was physisch und psychisch möglich ist für Job, Frau und Familie. Aber ich habe mich total verloren. Ich habe kaum mehr Hobbies, kaum mehr Leidenschaften, kenne nicht einmal mehr meine Lieblingsmusik, habe noch einen Freund.

Ich bin trotzdem aufmerksam und empathisch und investiere viel in die Menschen um mich herum, bin auch Stabilisator und Halt für viele - das wird mir auch oft bestätigt. Ich liebe die Menschen und ich kämpfe, wenn es sein muss, bis zum Letzten für andere. Ich bin mir gewohnt, dass ich alles schaffe und mit ausreichend Effort alles klappt, doch ich habe nie gelernt aktiv Hilfe zu holen.

Nun habe ich selber das Gefühl ganz nahe am Abgrund zu stehen und bin mir nicht sicher, ob es keiner merkt, keiner Zeit dafür hat oder es einfach niemand interessiert...

Ich weiss es gibt Psychologen für sowas, aber dafür bin ich zu stolz - ich denke mir: Bei allem, was ich in andere investiere müsste doch auch irgendwo etwas menschliche Wärme für mich übrig sein - und dafür will ich nicht einen Profi bezahlen.

Wir geht es anderen Männern? Ist das so ein Männerding und es ist für euch auch so ein Kampf um ein wenig Liebe? Fehlt euch auch echte, tiefe Verbundenheit zu anderen Menschen? Sind wirklich alle so oberflächlich und egoistisch? Und an alle: Habt ihr einen Rat an mich, wie ich wieder zu mir finde? Ohne meine Familie dafür zu opfern?

