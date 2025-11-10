Hochnebel
Bild
Bild: Shutterstock
Rat der Weisen

«Ich habe nie gelernt, aktiv Hilfe zu holen, ist das ein Männer-Ding?»

10.11.2025, 10:03

Frage von Nathan:

Hallo zusammen,

ich bin Nathan, 44 Jahre und ich bin ein Roboter. Natürlich kein echter Roboter, aber ich funktioniere nur noch vor mich hin... Vor 20 Jahren lernte ich diese unglaublich tolle, warmherzige, offene und wunderschöne Frau kennen. Ich konnte ihre Liebe gewinnen und habe sie geheiratet und mit ihr eine Familie gegründet.

Im Job konnte ich (etwas) Karriere machen und habe einen 100 % Job mit viel Verantwortung und drücke eine ziemlich gute Leistung ab.

Meine Frau arbeitet nicht, ist präsent für die 3 Kinder, im Haushalt leiste ich (bis aufs Kochen Mittags) gut meine 50 % – das ist ok für mich, da ich Hilfsbereitschaft sehr auf dem Herzen habe.

Ich investiere auch viel Zeit in unsere Kinder und decke 3 Abende pro Woche ab, damit meine Partnerin ihren Freiraum hat. Dafür habe ich die meisten meiner (ehemals vielen) Freundschaften und auch meine Hobbies zurückgesteckt.

Meine Frau dankte es mir mit einer Affäre und geniesst weiterhin gerne die Aufmerksamkeit anderer Männer – während ich mich (aus Prinzip) von Frauen fern halte.

Ich gehe an mein Limit was physisch und psychisch möglich ist für Job, Frau und Familie. Aber ich habe mich total verloren. Ich habe kaum mehr Hobbies, kaum mehr Leidenschaften, kenne nicht einmal mehr meine Lieblingsmusik, habe noch einen Freund.

Ich bin trotzdem aufmerksam und empathisch und investiere viel in die Menschen um mich herum, bin auch Stabilisator und Halt für viele - das wird mir auch oft bestätigt. Ich liebe die Menschen und ich kämpfe, wenn es sein muss, bis zum Letzten für andere. Ich bin mir gewohnt, dass ich alles schaffe und mit ausreichend Effort alles klappt, doch ich habe nie gelernt aktiv Hilfe zu holen.

Lass dir helfen!

Du glaubst, du kannst eine persönliche Krise nicht selbst bewältigen? Das musst du auch nicht. Lass dir helfen.
In der Schweiz gibt es zahlreiche Stellen, die rund um die Uhr für Menschen in suizidalen und depressiven Krisen da sind – vertraulich und kostenlos.

Die Dargebotene Hand: Tel 143, www.143.ch
Beratung + Hilfe 147 für Jugendliche: Tel 147, www.147.ch
Reden kann retten: www.reden-kann-retten.ch

Nun habe ich selber das Gefühl ganz nahe am Abgrund zu stehen und bin mir nicht sicher, ob es keiner merkt, keiner Zeit dafür hat oder es einfach niemand interessiert...

Ich weiss es gibt Psychologen für sowas, aber dafür bin ich zu stolz - ich denke mir: Bei allem, was ich in andere investiere müsste doch auch irgendwo etwas menschliche Wärme für mich übrig sein - und dafür will ich nicht einen Profi bezahlen.

Wir geht es anderen Männern? Ist das so ein Männerding und es ist für euch auch so ein Kampf um ein wenig Liebe? Fehlt euch auch echte, tiefe Verbundenheit zu anderen Menschen? Sind wirklich alle so oberflächlich und egoistisch? Und an alle: Habt ihr einen Rat an mich, wie ich wieder zu mir finde? Ohne meine Familie dafür zu opfern?

Was würdest du in dieser Situation tun?

Hast du Tipps oder kannst aus eigener Erfahrung berichten? Die Kommentarspalte steht dir offen!

Hast du selbst eine Frage, die du gerne mit der Community besprechen möchtest?

Hier kannst du sie stellen!

Du darfst gerne ausführlich schreiben, was dich beschäftigt – es stehen dir 2500 Zeichen zur Verfügung.

Meine Frage an die Community:

Die Fragen werden in der Reihenfolge publiziert, in der sie gestellt wurden. Das kann teilweise ein bisschen dauern, hab also bitte ein bisschen Geduld! Vielen Dank!

42 Kommentare
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Sarah_Löchlinger
10.11.2025 10:10registriert April 2018
Hoi,

das ist fast 1:1 meine Geschichte. Bin aktuell daran wieder auf den Damm zu kommen, weil ich zu lange gewartet hatte mir Hilfe zu holen. Du musst wollen, aber kann es dir nur empfehlen. Weil irgendwann mal wirst du , dass was du liebst nicht mehr tun können. Lag dieses Jahr am Geburtstag unserer Tochter im Bett und konnte einfach nicht mitfeiern. Das hat mich noch weiter ins Loch gestossen. Du bist es Wert fröhlich zu sein!
461
Melden
Zum Kommentar
avatar
Statler
10.11.2025 10:13registriert März 2014
Männer und über Gefühle sprechen - ein Oxymoron.

Ich habe das Glück, dass ich in meiner Bubble viele Männer habe, die über ihre Gefühle sprechen können. Hat mir sehr geholfen (work in progress).

Ausserdem seit einem Jahr in Therapie bei einer Psychologin. Hilft ebenfalls.

Beides war für mich jahrzehntelang keine Option und ich wär fast daran zugrunde gegangen.

Überwinde Deinen Stolz und geh zum Psychologen, bevor Du zu tief in den Abgrund blickst. Das ist keine Instant-Pille, aber es hilft auf die Dauer sehr.
434
Melden
Zum Kommentar
avatar
slnstrm
10.11.2025 10:37registriert August 2023
Was du beschreibst, ist mutmasslich eine Depression. Das ist nichts schönes und geht nicht einfach so weg. Etwas wirst du an deinem Leben ändern müssen. Wenn du es nicht alleine schaffst, was offensichtlich der Fall ist (und keine Schande), warum dann nicht ein Psychologe?
Glaub mir, dass kann noch sehr viel schlimmer werden. Bisher sagst du nur Roboter. Später bist du kein Roboter mehr, sondern hast das Gefühl, längst tot zu sein und da wirds dann richtig heikel.
Mach dich mal schlau, wo das nächste KIZ ist und da klingelst du dann hoffentlich einfach, wenn es richtig schlimm wird.
251
Melden
Zum Kommentar
42
