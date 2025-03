Kämpfer der HTS-Regierung bereiten sich auf den Einsatz vor. Bild: keystone

Assads Anhänger sind zurück und kämpfen in Syrien: Das musst du wissen

Nach dem Umsturz des syrischen Langzeit-Herrschers Baschar al-Assad kehrte vermeintlich Frieden in das seit 13 Jahren umkämpfte Land ein. Nun haben sich Anhänger Assads gegen das neue Regime aufgelehnt.

Das ist passiert

In der syrischen Mittelmeerregion Latakia haben Anhänger des ehemaligen Diktators Baschar al-Assad den Kampf gegen das HTS-Regime aufgenommen. Dies berichtet unter anderem die BZ Basel.

Nach Angaben von lokalen Aktivisten sind bei den Kämpfen bereits 130 Personen verstorben; der Syrien-Experte Charles Lister vom Nahost-Institut in Washington bezifferte die Zahl der Todesopfer auf etwa 150.

Die Aufständischen seien koordiniert gegen mehrere Truppenstandorte vorgegangen und hätten einen Marinestützpunkt eingenommen. Das Übergangsregime der HTS habe Panzer, Drohnen und Kampfhubschrauber aufgeboten, um die Rebellion zu unterdrücken.

Das sind die Konfliktparteien

Die Aufständischen sind Anhänger des gestürzten Diktators Baschar al-Assad. Der ehemalige Brigadegeneral Ghiath al-Dala ist einer ihrer Anführer. Er hat die Gründung eines «Militärrates zur Befreiung Syriens» bekannt gegeben; sein Ziel sei, «das existierende Regime zu stürzen». Dala soll, so Michael Horowitz von der Nahost-Beraterfirma Le Beck International, der libanesischen Hisbollah und dem iranischen Regime nahestehen.

Zudem soll zumindest ein Teil der Aufständischen der religiösen Minderheit der Alawiten angehören, der auch Ex-Präsident Assad angehört. Die Alawiten folgen im Gegensatz zur überwiegenden sunnitischen Mehrheit der Syrer der Glaubensrichtung der Schia. Die Provinz Latakia gilt als Hochburg von Assad-Getreuen und Alawiten gleichermassen.

Ihnen gegenüber steht die Übergangsregierung der islamistischen HTS (Hayat Tahrir al-Scham) unter Führung des Präsidenten Ahmed al-Scharaa. Sie hatte mit dem Putsch im Dezember und der darauffolgenden Flucht Assads die Macht in Syrien an sich genommen. Zwar gab es seither weiter vereinzelte Kämpfe, doch war seit der Machtübernahme mehrheitlich Ruhe in das 13 Jahre vom Bürgerkrieg geplagte Land eingekehrt.

Im vergangenen Monat hatten Milizen der HTS in Latakia mehrere hundert (mutmassliche) Assad-Anhänger festgenommen und nach Medienberichten dutzende erschossen. Auf Twitter (neu X) kursieren Videos, die zeigen sollen, wie Alawiten an Autos festgebunden durch die Strassen geschleift werden. Die Authentizität dieser Aufnahmen konnte nicht unabhängig überprüft werden.

Zudem hatte al-Scharaa sich seit Dezember laufend mit führenden Vertretern von christlichen und kurdischen Minderheiten getroffen – die Alawiten blieben aussen vor. Ein Verband alewitischer Geistlicher hat Scharaas Regierung vorgeworfen, sie benutze den Kampf gegen Assad-Anhänger als Vorwand, syrische Bürger «zu terrorisieren und zu töten».

Das sagt das Ausland

Die Türkei, die sich seit der Machtübernahme stark für die Regierung der HTS eingesetzt hat, sprach Damaskus ihre Unterstützung zu. Die Gefechte könnten Bemühungen um Einheit in Syrien untergraben, erklärte die Regierung in Ankara.

Auch Saudi-Arabien gilt als Verbündeter al-Scharaas. Aus Riad hiess es, man verurteile «Verbrechen illegaler Gruppen» in Syrien und stehe an der Seite der syrischen Regierung.

