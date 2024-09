Israel-Gaza-Krieg: Erneut Demonstration in Tel Aviv für Geisel-Deal

Erneut Demonstration in Israel für Geisel-Deal

Die Demonstranten haben sich rote Farbe an die Körper geschmiert, sie steht für Blut. Bild: keystone

In Tel Aviv haben erneut Hunderte Menschen für ein Abkommen über eine Freilassung der von der Hamas in den Gazastreifen entführten Geiseln demonstriert. «Das jüdische Ideal der Rettung eines Lebens steht über allem», sagte der Vater einer der sechs getöteten und Anfang September geborgenen Geiseln. Er sei gekommen, um sich dem Schrei der 101 Familien der noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln anzuschliessen, «zu denen ich nicht mehr gehöre», wurde er von der Zeitung «Haaretz» zitiert.

Für viele der Angehörigen hat der Ruf nach einem Abkommen zur Freilassung der Geiseln mit der Veröffentlichung eines Armeevideos über den Tunnel, in dem die sechs Geiseln gefangengehalten und getötet worden waren, neue Dringlichkeit erhalten. Die Aufnahme sei schockierend, hiess es in einer Stellungnahme des Forums der Angehörigen. Die verbliebenen 101 Geiseln – unbekannt ist, wie viele von ihnen noch leben – müssten «unvorstellbares Leid ertragen», so das Forum. «Jeder Tag in Gefangenschaft ist eine Ewigkeit. Jeder Tag, der vergeht, ist eine Gefahr für ihr Leben, das an einem Faden hängt.» (sda/dpa)