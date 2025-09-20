recht sonnig21°
Nato berät Anfang der Woche über russische Luftraumverletzungen

Members of the Guard Regiment wait to raise flags before an event marking 10 years since the NATO South-East Command Center (HQ MND-SE) was set up in Romania, following Russia&#039;s illegal annexatio ...
Es werde Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags geben, wie ein Sprecher der Nato sagte.Bild: keystone

20.09.2025, 11:2220.09.2025, 11:22

Die Nato-Länder kommen nach der von Estland gemeldeten Luftraumverletzung durch russische Kampfjets Anfang nächster Woche zu Beratungen zusammen. Es werde Konsultationen nach Artikel 4 des Nato-Vertrags geben, wie ein Sprecher des Militärbündnisses auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Ein genauer Termin wurde nicht genannt.

Der Nato-Artikel 4 sieht Beratungen mit den Verbündeten vor, wenn sich ein Nato-Staat von aussen gefährdet sieht. Estland hatte dies beantragt, nachdem drei russische Kampfflugzeuge Armeeangaben zufolge am Freitag unerlaubt in den Luftraum des EU- und Nato-Staats eingedrungen waren. Russland bestritt die Darstellung Estlands und gab an, keine Grenzen verletzt zu haben.

Polen wiederum meldete am Freitagabend, zwei russische Kampfjets hätten sich im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert und dabei eine Sicherheitszone verletzt. (sda/dpa)

Russland bestreitet estnische Luftraum-Verletzung: «Route führte über neutrale Gewässer»
