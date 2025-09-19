klar16°
DE | FR
burger
International
Russland

Russische Kampfjets im Tiefflug über polnischer Bohrinsel

Streitkräfte benachrichtigt: Russische Kampfjets im Tiefflug über polnischer Bohrinsel

19.09.2025, 21:2719.09.2025, 21:27

Zwei russische Kampfjets haben sich nach Angaben des polnischen Grenzschutzes im Tiefflug einer polnischen Bohrinsel in der Ostsee genähert.

Die Kampfflugzeuge hätten die Bohrplattform Petrobaltic in einer Flughöhe von 150 Metern angeflogen, schrieb die Sprecherin des Innenministeriums auf X. Dabei sei die Sicherheitszone über der Plattform verletzt worden, teilte der Grenzschutz auf X mit. «Die polnischen Streitkräfte und andere Dienste wurden benachrichtigt.» Zur Verletzung der Staatsgrenze kam es nicht, sagte eine Sprecherin der Behörde dem Sender TVN24.

epa12374723 A handout still image taken from handout video provided on 13 September 2025, by the Russian Defence ministry press-service shows Russian MiG-31 fighter jets equipped with hypersonic balli ...
Russische Kampfjets. (Symbolbild)Bild: keystone

Die Öl-Plattform, die dem polnischen Konzern Orlen Petrobaltic gehört, befindet sich in der polnischen Wirtschaftszone der Ostsee, etwa 70 km nördlich von Jastarnia.

Zuvor hatte Estland die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Nach Armeeangaben waren drei Kampfjets vom Typ MiG-31 am Freitag nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt in den Luftraum eingedrungen und hätten sich insgesamt zwölf Minuten darin aufgehalten. Die Nato reagierte sofort, Kampfjets der italienischen Luftwaffe fingen die russischen Flugzeuge ab. (rbu/sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Liveticker
Estland beantragt Nato-Artikel 4
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
33 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
AlfredoGermont
19.09.2025 21:41registriert März 2022
Wie lange soll das noch so weitergehen? Die Türkei hat gleich bei der ersten solchen Provokation ein ruzzisches Flugzeug abgeschossen, das haben sie verstanden. Danach war Ruhe im Karton.
1173
Melden
Zum Kommentar
avatar
future--?
19.09.2025 21:41registriert November 2023
Es ist an der Zeit, dass die NATO ein paar Jets der Russen abschiesst. Dann wird das schnell wieder aufhören mit diesen Grenzverletzungen.
Die Russen stehen sowieso kurz vor dem Kollaps in der Ukraine. Im Kreml sitzt einfach nur ein Verrückter. Erinnerst sehr an 1944-1945.
823
Melden
Zum Kommentar
avatar
AmongThieves
19.09.2025 21:37registriert Juli 2016
wo sind jetzt die russenversteher?
725
Melden
Zum Kommentar
33
Meistgelesen
1
Fluffige Fails – so weit das Auge reicht 👁
2
Neue Studie zeigt, wer von der Abschaffung des Eigenmietwerts wirklich profitiert
3
Darum geht die Tesla-Aktie durch die Decke
4
Nach Charlie Kirks Tod: Warum der «Terminator» dem US-Vizepräsidenten die Show stiehlt
5
Krise bei der zweiten Gotthardröhre: Experten kritisieren Astra scharf
Meistkommentiert
1
Mourinho neuer Trainer bei Benfica +++ Messi vor Vertragsverlängerung in Miami
2
Erstmals unter 50 Prozent: Umfragen-Doppelschlag für die Abschaffung des Eigenmietwerts
3
Wegen Kirk-Äusserungen: Auch Jimmy Kimmels Late-Night-Show wird abgesetzt – Trump happy
4
Der Eigenmietwert ist ein Ärgernis, aber …
5
Bundesrat greift durch: Primarschulen sollen zweite Landessprache unterrichten müssen
Meistgeteilt
1
Russen-Jets fliegen über polnische Bohrplattform +++ Estland beantragt Nato-Artikel 4
2
Patrouille Suisse verliert Ende 2027 ihre F5-Flieger – Ständerat groundet Tiger-Kampfjets
3
Frankreich: Hunderttausende streiken gegen Sparpläne
4
Erika Kirk führt Plattform weiter + Demokraten warnen vor Verlust von Grundrechten
5
Schreckmoment für Autofahrer: Video zeigt Felssturz in der Schöllenenschlucht
Jimmy Kimmel bekommt Rückendeckung von Late-Night-Grössen
Erfolgreiche Late-Night-Moderatoren des US-Fernsehens stellen sich hinter den abgesetzten Entertainer Jimmy Kimmel und erheben schwere Vorwürfe gegen die Regierung von Präsident Donald Trump.
Zur Story