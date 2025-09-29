Der Etosha Nationalpark in Namibien brennt

Nationalpark in Namibia brennt – etwa ein Drittel zerstört

Ein sich rasch ausbreitendes Feuer richtet in dem bei Touristen beliebten Etosha-Nationalpark in Namibia grosse Verwüstung an. Regierungsangaben zufolge seien rund 30 Prozent der Weideflächen des Wildreservats zerstört worden.

Die Regierung habe zusätzliche Soldaten in den Nationalpark gebracht, um das Feuer zu bekämpfen. instagram/namibia_africa

Starke Winde und trockene Vegetation trugen zur raschen Ausbreitung des Brandes bei, sagte Vizepräsidentin Lucia Witbooi. Das Feuer stelle «eine erhebliche Bedrohung für die Artenvielfalt und die Tierwelt dar», so Witbooi.

Das Feuer sei vermutlich am 22. September im südwestlichen Teil des Parks ausgebrochen; die Brandursache werde noch untersucht, hiess es. Die Regierung habe mittlerweile zusätzlich zu Feuerwehr und Parkbehörden mehr als 500 Soldaten sowie Hubschrauber eingesetzt, um den Brand unter Kontrolle zu bringen, sagte Witbooi.

Der Ethosha-Nationalpark zählt zu den bedeutendsten Naturschutzgebieten Afrikas und ist mit einer Fläche von mehr als 22'000 Quadratkilometern gut halb so gross wie die Schweiz. In dem Park leben zahlreiche Tierarten, darunter Elefanten, Löwen, Giraffen, Zebras und viele Antilopenarten. Das Gebiet gilt als wichtiger Lebensraum für bedrohte Spitzmaulnashörner. Bekannt ist Etosha ausserdem für seine 130 Kilometer lange und 50 Kilometer breite «Salzpfanne», die nach starken Regenfällen tausende Flamingos und andere Vogelarten anzieht. (sda/dpa)