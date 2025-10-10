recht sonnig16°
DE | FR
burger
International
Natur

Noch ein starkes Erdbeben auf den Philippinen – Tsunamiwellen erwartet

Weiteres starkes Erdbeben auf den Philippinen – Tsunamiwellen erwartet

10.10.2025, 14:3610.10.2025, 14:38

Eine Erdbebenserie erschüttert den Süden der Philippinen: Bei einem ersten schweren Erdbeben der Stärke 7,4 in dem Inselstaat sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Die Opfer starben alle in der südlichen Provinz Davao Oriental, in der sich das Beben am Morgen (Ortszeit) ereignet hatte, wie der Zivilschutz und die Polizei mitteilten.

Nur wenige Stunden danach erschütterte ein weiteres Beben der Stärke 6,9 dieselbe Region, wie das Philippinische Institut für Vulkanologie und Seismologie (Phivolcs) mitteilte. Über das Ausmass oder weitere Opfer dieses zweiten Erdbebens war zunächst nichts bekannt. Phivolcs warnte erneut vor Tsunamiwellen, die in den nächsten zwei Stunden eintreffen könnten. Bewohner der Küstengemeinden in den Provinzen Surigao Del Sur, Davao Orienta und Surigao Del Norte wurden aufgefordert, sich unverzüglich in höher gelegene Gebiete zu begeben.

Erst vor einer guten Woche hatte ein starkes Erdbeben den Inselstaat erschüttert und Dutzende Menschen in den Tod gerissen.

Das Zentrum des ersten Bebens der Stärke 7,4 lag laut der US-Erdbebenwarte USGS in einer relativ geringen Tiefe von rund 58 Kilometer auf der Insel Mindanao. (Phivolcs) bezifferte die Stärke des Bebens sogar zunächst auf 7,6, revidierte dies aber später auf 7,4.

Phivolcs gab auch eine Tsunami-Warnung für sieben Provinzen heraus, die später wieder aufgehoben wurde.

Schäden und Nachbeben befürchtet

Phivolcs-Direktor Teresito Bacolcol sagte im Radio, es sei mit Schäden und Nachbeben zu rechnen. In vielen betroffenen Gebieten fiel der Strom aus. In der Kleinstadt Manay wurden Gebäude beschädigt, darunter eine Kirche - das genaue Ausmass der Schäden sei aber noch unklar, sagte Ednar Dayanghirang vom örtlichen Zivilschutz, der sich zum Zeitpunkt des Bebens in Davao City aufhielt. «Es war sehr stark, die Menschen waren in Panik und rannten aus den Gebäuden.» Dayanghirang erklärte im Radio, eines der Todesopfer sei von einer umstürzenden Betonwand erfasst worden.

Videos in sozialen Netzwerken zeigten, wie Decken einstürzten und Möbel in Häusern umkippten. In einigen Gebäuden zersplitterten Glasfenster und -türen. Ein Video zeigte schreiende und in Panik geratene Schüler, als Holzpaneele von der Decke ihres Klassenzimmers in Davao City fielen. Laut Behördenangaben wurden einige Schüler ohnmächtig und erlitten leichte Prellungen. Die Authentizität der Aufnahmen konnte zunächst nicht bestätigt werden.

«Das Beben war so stark, dass es schwierig war, aufrecht zu stehen. Wir fielen immer wieder, als wir unser Hotelzimmer evakuierten», sagte ein Augenzeuge einem lokalen Radiosender. Ein Mitarbeiter des Katastrophenschutzes betonte: «Das ist wahrscheinlich das stärkste Beben, das ich je erlebt habe.»

Dutzende Tote bei jüngstem Beben

Erst Ende September hatte ein Beben der Stärke 6,9

die etwa 515 Kilometer entfernte Zentralprovinz Cebu erschüttert. Mindestens 74 Menschen kamen ums Leben, rund 550 weitere wurden verletzt. Es gab Tausende Nachbeben.

Die Philippinen liegen auf dem sogenannten Pazifischen Feuerring, einem Vulkangürtel, der den Pazifik von drei Seiten umgibt. In der geologisch aktivsten Zone der Erde gibt es häufig Erdbeben und Vulkanausbrüche. (pre/sda/dpa)

Starke Erdbeben in der Schweiz – wo und wann sie auftreten
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
So musst du dich bei einem Erdbeben verhalten: Bilder aus aller Welt
1 / 30
So musst du dich bei einem Erdbeben verhalten: Bilder aus aller Welt

Regel Nummer 1: Den Kopf bedecken – mit dem, was du zur Verfügung hast. Angestellte eines Supermarkts in Kobe, Japan, während einer Erdbeben-Übung am 14. Januar 2016.
quelle: ap/kyodo news / yuta omori
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Familie Xhaka kauft in Liestal eine Villa und lässt den Garten roden
2
Hegseth schimpfte über «fette Truppen» – nun folgt die Retourkutsche
3
Gönn dir ein Päuschen – die legendären Fails sind zurück!
4
«Hochverrat am Gotthard» – Paolo Duca und Luca Cereda schmeissen bei Ambri hin
5
Trump stichelt gegen Greta – der Konter folgt sofort
Meistkommentiert
1
Grüne toben wegen Röstis Verkehrsplänen: «Entscheid des Stimmvolkes wird untergraben»
2
Trump geht leer aus: María Corina Machado gewinnt den Friedensnobelpreis
3
«Bürgerliche wollen Zivildienst ganz streichen» – diese 5 Dinge musst du wissen
4
Netflix erhöht die Preise für die Schweiz – so haben sich die Streaming-Kosten entwickelt
5
Picdump 160 – Ohne Memes kein Leben
Meistgeteilt
1
Tausende strömen zurück nach Gaza-Stadt +++ Feuerpause seit 11 Uhr in Kraft
2
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein +++ 7-Jähriger stirbt bei Angriff
3
«Meilenstein für die Ruag»: Die 5 wichtigsten Punkte der F-35-Medienkonferenz
4
Sugus hat sein Rezept geändert – wir haben die neuen Bonbons probiert
5
Liebi. Sooo viel Liebi in Werbungen der Siebzigerjahre
Gaza-Deal: So geht es nach der Einigung weiter
Die Geisel-Familien können auf ein Wiedersehen mit ihren Angehörigen hoffen, die Menschen in Gaza auf ein Ende der Angriffe und Kämpfe. Was die Einigung zwischen Israel und der Hamas vorsieht.
Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über einen Teil des von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Friedensplan haben einen Durchbruch erzielt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und die Hamas bestätigten eine Einigung auf die erste Phase eines von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Plans, der den Weg zu einem Ende des Gaza-Kriegs ebnen soll. Neben den USA waren Katar, Ägypten und die Türkei an den Verhandlungen beteiligt.
Zur Story