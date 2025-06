Turkmenistans «Tor zur Hölle» schliesst sich vielleicht bald

Die Direktorin des staatlichen Energieunternehmens, Irina Luryeva, erklärte, dass die Brände stark zurückgegangen sind. Die feurige Beleuchtung des Kraters war früher kilometerweit in der Wüste zu sehen und sei jetzt nur noch bei genauem Hinsehen zu erkennen.

Auf einer internationalen Konferenz über die Erschliessung von Kohlenwasserstoffen, die kürzlich in Turkmenistans Hauptstadt Aschgabat stattfand, sagten die Verwalter von Darvaza jedoch, dass der Gaskrater vielleicht endlich erlischt.

Diese Krater gibt es weltweit. Doch während einige davon noch lodern wie am ersten Tag, droht das turkmenische «Tor zur Hölle» nun zu erlöschen.

Der sogenannte Darvaza-Gaskrater liegt im tiefen Turkmenistan in der Wüste Karakum und besteht aus brennenden Methangasen, die seit Jahren unkontrolliert ausströmen.

Das «Tor zur Hölle» liegt in Turkmenistan. Dabei handelt es sich nicht um einen Mythos, sondern um einen Gaskrater, der seit Jahrzehnten brennt. Nun könnte er bald erlöschen.

Das «Tor zur Hölle» in Turkmenistan.

Bild: Shutterstock

