International
Natur

BLUTMOND – hier sind 18 spektakuläre Bilder von rund um den Globus

1 / 20
Die besten Bilder vom Blutmond

Der Blutmond versetzte die Welt in der vergangenen Nacht in Staunen. Hier sind die besten Bilder von rund um den Globus – wir fangen an mit Colombo, Sri Lanka.
quelle: keystone / chamila karunarathne
BLUTMOND – hier sind 18 spektakuläre Bilder von Asien bis Atlantik

Hast du gestern Abend in den Himmel gestarrt? Es könnte sich gelohnt haben, denn auch in der Schweiz war der Blutmond zu sehen. Hier sind einige Bilder von überall auf der Welt.
08.09.2025, 04:3108.09.2025, 04:32
Das Naturspektakel dauerte insgesamt etwas mehr als 80 Minuten, am intensivsten waren die Farben um 20.11 Uhr Schweizer Zeit wahrzunehmen.

Zu sehen war der Blutmond, zu dem es aufgrund einer totalen Mondfinsternis kam, in verschiedener Ausprägung von Ostasien und Australien bis nach Afrika und Westeuropa. Hier sind deshalb einige spektakuläre Bilder aus den verschiedenen Teilen der Welt.

Hast du den Blutmond auch beobachtet? Schick' uns dein Foto!

Alles zum Blutmond:

Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt

