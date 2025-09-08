BLUTMOND – hier sind 18 spektakuläre Bilder von rund um den Globus

1 / 20
Die besten Bilder vom Blutmond
Der Blutmond versetzte die Welt in der vergangenen Nacht in Staunen. Hier sind die besten Bilder von rund um den Globus – wir fangen an mit Colombo, Sri Lanka.
quelle: keystone / chamila karunarathne
Hast du gestern Abend in den Himmel gestarrt? Es könnte sich gelohnt haben, denn auch in der Schweiz war der Blutmond zu sehen. Hier sind einige Bilder von überall auf der Welt.
08.09.2025, 04:3108.09.2025, 04:32
Das Naturspektakel dauerte insgesamt etwas mehr als 80 Minuten, am intensivsten waren die Farben um 20.11 Uhr Schweizer Zeit wahrzunehmen.
Zu sehen war der Blutmond, zu dem es aufgrund einer totalen Mondfinsternis kam, in verschiedener Ausprägung von Ostasien und Australien bis nach Afrika und Westeuropa. Hier sind deshalb einige spektakuläre Bilder aus den verschiedenen Teilen der Welt.
Hast du den Blutmond auch beobachtet? Schick' uns dein Foto!
1 / 20
Die besten Bilder vom Blutmond
Der Blutmond versetzte die Welt in der vergangenen Nacht in Staunen. Hier sind die besten Bilder von rund um den Globus – wir fangen an mit Colombo, Sri Lanka.
quelle: keystone / chamila karunarathne
(con)
Das könnte dich auch noch interessieren:
Die Spitzenvertreter der EU haben die jüngsten russischen Raketen- und Drohnenangriffe auf die Ukraine verurteilt und als Beleg für die fehlende Verhandlungsbereitschaft von Kremlchef Wladimir Putin gewertet.
Russland überzog die Ukraine mit dem grössten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Mindestens zwei Menschen, darunter ein Kind, seien dabei getötet und Dutzende verletzt worden.