Im Jahr 2019 bewilligte US-Präsident Donald Trump während seiner ersten Amtszeit eine streng geheime Operation der Navy SEALs tief in Nordkorea.
Mit dem Auftrag wurde das SEAL Team 6 (DEVGRU) betraut, und zwar die Red Squadron – das ist jene berüchtigte Einheit, die Osama bin Laden getötet hatte.
Ziel war es, ein elektronisches Überwachungsgerät in Nordkorea zu platzieren, um die vertrauliche Kommunikation von Kim Jong Un abzuhören.
Die Geheimdienstinformationen hätten der US-Regierung seltene Einblicke verschaffen sollen, zu einer Zeit, als Trump laut Bericht in hochriskante Atomverhandlungen mit Kim verwickelt war. Das Risiko der Operation sei als so gross eingeschätzt worden, dass sie der direkten Genehmigung des Präsidenten bedurfte.
Die US-Elitesoldaten wurden mit einem nuklear betriebenen U-Boot nahe der Küste Nordkoreas eingesetzt; von dort aus gelangten sie mit Mini-U-Booten zur Küste. Acht Seals sollten bis an Land schwimmen, das Gerät installieren und unentdeckt wieder abziehen.
Doch die Mission scheiterte dramatisch, wie die «New York Times» am Freitag enthüllte: Da eine Echtzeit-Aufklärung nicht möglich war, trafen die Seals unerwartet auf ein kleines Boot mit Fischern – vermutlich waren es Muscheltaucher. Dann eskalierte die Situation:
In der Annahme, es könnten nordkoreanische Sicherheitskräfte sein, eröffneten die US-Elitesoldaten das Feuer und töteten mehrere Zivilisten.
Daraufhin zogen sie die Leichen aus dem Wasser und durchbohrten ihre Lungen, damit sie sanken und nicht entdeckt wurden. Das Abhörgerät wurde nie installiert; das Team kehrte unverletzt zurück.
Anders als im Irak oder in Afghanistan, wo Drohnen und Live-Übertragungen die Kommandos in Echtzeit leiten, mussten die US-Elitesoldaten wegen der abgeriegelten Grenzen Nordkoreas nahezu «blind» operieren. Die Überwachung basierte auf zeitversetzten Satellitenbildern, und selbst eine einzige verschlüsselte Übertragung hätte die Operation auffliegen lassen können.
Die Trump-Regierung versuchte, den missglückten und hochriskanten Einsatz der berühmten militärischen Spezialeinheit geheimzuhalten. Wie die «New York Times» schreibt, meldeten Militär- und Rechtsexperten ihre Bedenken an, weil der Vorfall nicht dem zuständigen Kongressausschuss gemeldet wurde – potenziell ein Verstoss gegen geltendes US-Bundesrecht.
Wochen danach trafen sich Trump und Kim in Hanoi. Die Gespräche scheiterten ohne Einigung. Dann nahm Nordkorea seine Atomraketentests wieder auf.
Laut «New York Times» hätte die Militäroperation auf nordkoreanischem Boden in der Nähe von US-Militärstützpunkten in Südkorea und im Pazifikraum einen umfassenderen Konflikt mit einem atomar bewaffneten und hochmilitarisierten Gegner auslösen können.
Frühere, weniger riskante Operationen in ähnlicher Form hätten unter George W. Bush stattgefunden – 2005 sei eine vergleichbare Mission unentdeckt gelungen.
(dsc)