Ein SEAL Delivery Vehicle (SDV), 2005. Solche Mini-U-Boote werden eingesetzt, um US-Elitesoldaten unbemerkt in feindliches Gebiet zu transportieren. Bild: Navy Visual News Services

Enthüllt: Wie eine streng geheime Mission des SEAL Team 6 in Nordkorea scheiterte

Die vom damaligen US-Präsidenten Donald Trump genehmigte Operation zielte gemäss den Enthüllungen der «New York Times» darauf ab, ein Gerät zu platzieren, um Kim Jong Un auszuspionieren.

Im Jahr 2019 bewilligte US-Präsident Donald Trump während seiner ersten Amtszeit eine streng geheime Operation der Navy SEALs tief in Nordkorea.

Mit dem Auftrag wurde das SEAL Team 6 (DEVGRU) betraut, und zwar die Red Squadron – das ist jene berüchtigte Einheit, die Osama bin Laden getötet hatte.

Ziel war es, ein elektronisches Überwachungsgerät in Nordkorea zu platzieren, um die vertrauliche Kommunikation von Kim Jong Un abzuhören.

Die Geheimdienstinformationen hätten der US-Regierung seltene Einblicke verschaffen sollen, zu einer Zeit, als Trump laut Bericht in hochriskante Atomverhandlungen mit Kim verwickelt war. Das Risiko der Operation sei als so gross eingeschätzt worden, dass sie der direkten Genehmigung des Präsidenten bedurfte.

Mit Mini-U-Boot zur Küste

Die US-Elitesoldaten wurden mit einem nuklear betriebenen U-Boot nahe der Küste Nordkoreas eingesetzt; von dort aus gelangten sie mit Mini-U-Booten zur Küste. Acht Seals sollten bis an Land schwimmen, das Gerät installieren und unentdeckt wieder abziehen.

Donald Trump und der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un bei einem Treffen, 2019. Die beiden verstanden sich angeblich gut. Bild: keystone

Doch die Mission scheiterte dramatisch, wie die «New York Times» am Freitag enthüllte: Da eine Echtzeit-Aufklärung nicht möglich war, trafen die Seals unerwartet auf ein kleines Boot mit Fischern – vermutlich waren es Muscheltaucher. Dann eskalierte die Situation:

«Die Nordkoreaner leuchteten mit Taschenlampen und redeten, als hätten sie etwas bemerkt. Einige der Mini-U-Boot-Piloten erzählten den Beamten in Nachbesprechungen, dass das Boot von ihrem Aussichtspunkt aus, wenn sie durch das klare Wasser nach oben schauten, noch in sicherer Entfernung schien und sie bezweifelten, dass die Mini-U-Boote entdeckt worden waren.



Aber die SEALs am Ufer sahen das anders. In der dunklen, eintönigen See schien das Boot für sie praktisch direkt auf den Mini-U-Booten zu zu liegen. Da die Kommunikation unterbrochen war, gab es für das Küstenteam keine Möglichkeit, mit den Mini-U-Booten zu kommunizieren. Lichter vom Boot fegten über das Wasser.



Die SEALs wussten nicht, ob sie eine Sicherheitspatrouille auf der Jagd nach ihnen sahen oder eine einfache Fischermannschaft, die nichts von der riskanten Mission ahnte, die sich um sie herum abspielte.» quelle: Newyorktimes.com

In der Annahme, es könnten nordkoreanische Sicherheitskräfte sein, eröffneten die US-Elitesoldaten das Feuer und töteten mehrere Zivilisten.

Daraufhin zogen sie die Leichen aus dem Wasser und durchbohrten ihre Lungen, damit sie sanken und nicht entdeckt wurden. Das Abhörgerät wurde nie installiert; das Team kehrte unverletzt zurück.

Verstoss gegen US-Recht?

Anders als im Irak oder in Afghanistan, wo Drohnen und Live-Übertragungen die Kommandos in Echtzeit leiten, mussten die US-Elitesoldaten wegen der abgeriegelten Grenzen Nordkoreas nahezu «blind» operieren. Die Überwachung basierte auf zeitversetzten Satellitenbildern, und selbst eine einzige verschlüsselte Übertragung hätte die Operation auffliegen lassen können.

Die Trump-Regierung versuchte, den missglückten und hochriskanten Einsatz der berühmten militärischen Spezialeinheit geheimzuhalten. Wie die «New York Times» schreibt, meldeten Militär- und Rechtsexperten ihre Bedenken an, weil der Vorfall nicht dem zuständigen Kongressausschuss gemeldet wurde – potenziell ein Verstoss gegen geltendes US-Bundesrecht.

Gefahr der Eskalation

Wochen danach trafen sich Trump und Kim in Hanoi. Die Gespräche scheiterten ohne Einigung. Dann nahm Nordkorea seine Atomraketentests wieder auf.

Laut «New York Times» hätte die Militäroperation auf nordkoreanischem Boden in der Nähe von US-Militärstützpunkten in Südkorea und im Pazifikraum einen umfassenderen Konflikt mit einem atomar bewaffneten und hochmilitarisierten Gegner auslösen können.

Frühere, weniger riskante Operationen in ähnlicher Form hätten unter George W. Bush stattgefunden – 2005 sei eine vergleichbare Mission unentdeckt gelungen.

Quellen

