Der neue Kindsgi-Bändel auf dem Weg in die Geschichte der Design-Fails

Das Hadern der SVP mit der E-ID: Weshalb Befürworter der Partei eiskaltes Kalkül vorwerfen

Die besten Memes und Karikaturen zu Trump und Putin in Alaska

Das Treffen in Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

Donald Trump und Wladimir Putin, zwei Egomanen im fortgeschrittenen Seniorenalter, haben sich in der Nacht auf Samstag in Alaska getroffen. Eigentlich hätte der per Haftbefehl gesuchte oberste russische Kriegsverbrecher festgenommen werden müssen. Doch stattdessen bereitete ihm der amtierende US-Präsident einen freundlichen Empfang. Gleichzeitig verschaffte er damit der russischen Propaganda eine willkommene Bühne.