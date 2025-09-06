Wichtig, geschätzte Userin, geschätzter User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Epstein Survivors Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. September 2025 um 18:49
[image or embed]
Wednesday's @thetimes cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 3. September 2025 um 10:20
[image or embed]
To the new world order! Today’s cartoon by Burkhard Mohr. More cartoons: www.cartoonmovement.com/search?query... #Trump #XiJinPing #Putin #KimJongUn— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 3. September 2025 um 06:41
[image or embed]
(Tages-Anzeiger, 30.8.25) #china #militärparade #altbundesrat #maurer #tagesanzeiger #ruediwidmercartoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 30. August 2025 um 18:04
[image or embed]
(WOZ Die Wochenzeitung, 4.9.25) #schweiz #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 4. September 2025 um 18:15
[image or embed]
„Militärparade in Peking: Xi Jinping empfängt Putin und Kim Jong-un“ #China #XiJinping #neueweltordnung #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 3. September 2025 um 19:23
[image or embed]
Such a malignant clown— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 3. September 2025 um 19:08
[image or embed]
Alles bestens: Weißes Haus veröffentlicht Beweisfoto von kerngesundem Donald Trump www.der-postillon.com/2025/09/dona...— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 2. September 2025 um 11:55
[image or embed]
Maybe what Trump is trying to hide with the thick socks are not swollen cankles.— Paul Leigh -Some Rascal on the Internet (@pleightx.bsky.social) 31. August 2025 um 07:50
[image or embed]
Bad Medicine. Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 5. September 2025 um 00:11
[image or embed]
The Two Faces of RFK Jr. #RFKHearing #RFKJrHearing #RFK For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. September 2025 um 22:22
[image or embed]
Contagious infections…— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 3. September 2025 um 17:52
[image or embed]
Rewriting History - © Chappatte in Le Temps, Geneva 👉 chappatte.com/fr/images/re...— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 31. August 2025 um 22:31
[image or embed]
#trump #wildfires #washintonstate #ICE #news #donaldtrump #Hate #GOP #MAGA #climatchange— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 29. August 2025 um 21:38
[image or embed]
Gavin Newsom mocking Karoline Leavitt as Effie Trinket from the Hunger Games 👏🏼🤣🏆— PacifiCali 🟦🟧🇺🇦🇨🇦🇲🇽🇺🇸 (@paccali68.bsky.social) 2. September 2025 um 16:51
[image or embed]
Newsom 'copying' Trump.— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 2. September 2025 um 07:34
[image or embed]
#Gaza— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 2. September 2025 um 19:25
[image or embed]
„Putins Krieg gegen die Ukraine: EU-Außenminister ringen über Kurs gegenüber Russland“ #Russland #Ukraine #Sanktionen #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 31. August 2025 um 19:55
[image or embed]
„Umfrage ein Jahr vor Landtagswahl: AfD in Sachsen-Anhalt mit 39 Prozent vorn - weit vor CDU“ #AfD #Rechtsextremismus #aberdielinken #schwarwel— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 4. September 2025 um 18:27
[image or embed]
Einige einordnende Gedanken zur aktuellen Horror-Umfrage für #SachsenAnhalt, wo in genau einem Jahr ein neuer Landtag gewählt wird, und Perspektiven auf die verbleibenden Chancen in den nächsten zwölf Monaten: 1. Diese Umfrage trifft hier gerade sehr viele Menschen wie ein Schlag in die (1) 🧵— Robert Fietzke (@robertfietzke.bsky.social) 4. September 2025 um 22:57
[image or embed]
#Epstein #Epsteinfiles #Trump #GOP— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 3. September 2025 um 21:26
[image or embed]
Steve claims the roll was looking at him funny?— In Otter News (@in-otter-news.bsky.social) 5. September 2025 um 14:21
[image or embed]
This is Thanos. He has figured out how to rest and babysit at the same time... 😅🤣 #dog #dogday #bluesky— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 4. September 2025 um 19:12
[image or embed]
Yoga - you mean Doga surely?? Doggy Yoga who knew...🤣 #dog #dogday #bluesky— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 2. September 2025 um 13:17
[image or embed]
