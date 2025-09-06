Nebel
Die besten Karikaturen der Woche zu Trumps Amerika

Der Möchtegern-Diktator heult leise – eine verrückte Woche im Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
06.09.2025, 06:06
Mehr «Spass»

Wichtig, geschätzte Userin, geschätzter User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche so?

Epstein Survivors Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. September 2025 um 18:49

So sad.

Wednesday's @thetimes cartoon times.newsprints.co.uk/morten-morla...

[image or embed]

— Morten Morland (@mortenmorland.bsky.social) 3. September 2025 um 10:20

Der Möchtegern-Diktator wäre so gern beim Autokraten-Treffen in China dabeigewesen

To the new world order! Today’s cartoon by Burkhard Mohr. More cartoons: www.cartoonmovement.com/search?query... #Trump #XiJinPing #Putin #KimJongUn

[image or embed]

— Cartoon Movement (@cartoonmovement.com) 3. September 2025 um 06:41

Dafür war ein Maurer aus der Schweiz vor Ort

(Tages-Anzeiger, 30.8.25) #china #militärparade #altbundesrat #maurer #tagesanzeiger #ruediwidmercartoons

[image or embed]

— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 30. August 2025 um 18:04

Mit Fremdsprachen hatte es der Alt-Bundesrat noch nie

(WOZ Die Wochenzeitung, 4.9.25) #schweiz #wozwochenzeitung #ruediwidmercartoons

[image or embed]

— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 4. September 2025 um 18:15

Bei den Unrechtsstaaten sind die Machtverhältnisse klar

„Militärparade in Peking: Xi Jinping empfängt Putin und Kim Jong-un“ #China #XiJinping #neueweltordnung #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 3. September 2025 um 19:23

Schwer zu sagen, was es aktuell zu lachen gibt in der Weltpolitik

Such a malignant clown

[image or embed]

— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 3. September 2025 um 19:08

Dann machte sich der US-Präsident rar und es kursierten Gerüchte zu seinem Verbleib



[image or embed]

— Paul Leigh -Some Rascal on the Internet (@pleightx.bsky.social) 30. August 2025 um 08:26

Zu früh gefreut ...



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 3. September 2025 um 01:07

Alles bestens: Weißes Haus veröffentlicht Beweisfoto von kerngesundem Donald Trump www.der-postillon.com/2025/09/dona...

[image or embed]

— Der Postillon 📯 (@der-postillon.com) 2. September 2025 um 11:55

Es gibt eine neue Erklärung für Trumps geschwollene Knöchel

Maybe what Trump is trying to hide with the thick socks are not swollen cankles.

[image or embed]

— Paul Leigh -Some Rascal on the Internet (@pleightx.bsky.social) 31. August 2025 um 07:50

Vielleicht hilft ihm ja der eigene Gesundheitsminister 😬

Bad Medicine. Newsday.com/matt

[image or embed]

— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 5. September 2025 um 00:11

Die zwei Gesichter des Robert F. Kennedy Junior

The Two Faces of RFK Jr. #RFKHearing #RFKJrHearing #RFK For @rawstory.com Follow my work on Substack: nickanderson.substack.com

[image or embed]

— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 4. September 2025 um 22:22
Der US-Gesundheitsminister ist Impfgegner und verbreitet Desinformation.

Unter Trump und RFK werden Forschung und Gesundheitswesen in den Dreck gefahren



[image or embed]

— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 4. September 2025 um 19:56

Er ist selbst zu einem der grössten Gesundheitsrisiken für die US-Bevölkerung geworden

Contagious infections…

[image or embed]

— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 3. September 2025 um 17:52

Kennst du diesen Filmklassiker?



[image or embed]

— Paul Leigh -Some Rascal on the Internet (@pleightx.bsky.social) 3. September 2025 um 01:17

Unter Trump wird weiter versucht, die Geschichte umzuschreiben

Rewriting History - © Chappatte in Le Temps, Geneva 👉 chappatte.com/fr/images/re...

[image or embed]

— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 31. August 2025 um 22:31

Die rassistisch motivierten Übergriffe gehen in der Gegenwart weiter

#trump #wildfires #washintonstate #ICE #news #donaldtrump #Hate #GOP #MAGA #climatchange

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 29. August 2025 um 21:38

Zum Glück gibt's da noch Gavin Newsom 😅

Gavin Newsom macht sich über Trump University lustig
Bild: Screenshot: x.com

Hier macht er sich über die Trump-Sprecherin lustig

Gavin Newsom mocking Karoline Leavitt as Effie Trinket from the Hunger Games 👏🏼🤣🏆

[image or embed]

— PacifiCali 🟦🟧🇺🇦🇨🇦🇲🇽🇺🇸 (@paccali68.bsky.social) 2. September 2025 um 16:51

Newsom 'copying' Trump.

[image or embed]

— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 2. September 2025 um 07:34

Er macht Trump auch bei den Fanartikeln Konkurrenz



[image or embed]

— Jack Ohman (@jackohman.bsky.social) 30. August 2025 um 23:25

Derweil läuft der Krieg im Gazastreifen wegen Israels Regierung und der Hamas auf Endlosschleife

#Gaza

[image or embed]

— Amorimcartoons! (@amorimcartoons.bsky.social) 2. September 2025 um 19:25

Und Europa tut sich weiter schwer mit einer wirklich wirksamen Ukraine-Unterstützung

„Putins Krieg gegen die Ukraine: EU-Außenminister ringen über Kurs gegenüber Russland“ #Russland #Ukraine #Sanktionen #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 31. August 2025 um 19:55

Was uns Sorgen machen sollte: Kippt Ostdeutschland?

„Umfrage ein Jahr vor Landtagswahl: AfD in Sachsen-Anhalt mit 39 Prozent vorn - weit vor CDU“ #AfD #Rechtsextremismus #aberdielinken #schwarwel

[image or embed]

— schwarwel (@schwarwel.bsky.social) 4. September 2025 um 18:27

Zum Thema:

Einige einordnende Gedanken zur aktuellen Horror-Umfrage für #SachsenAnhalt, wo in genau einem Jahr ein neuer Landtag gewählt wird, und Perspektiven auf die verbleibenden Chancen in den nächsten zwölf Monaten: 1. Diese Umfrage trifft hier gerade sehr viele Menschen wie ein Schlag in die (1) 🧵

[image or embed]

— Robert Fietzke (@robertfietzke.bsky.social) 4. September 2025 um 22:57

Und jetzt alle im Chor!



[image or embed]

— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 3. September 2025 um 17:18

Einen haben wir noch 😅

Gavin Newsom Meme
screenshot: x.com / via bsky.app

Ja, die Trump-Anhänger stehen vor einer schweren Entscheidung

Maga Trump Meme
meme: Reddit

#Epstein #Epsteinfiles #Trump #GOP

[image or embed]

— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 3. September 2025 um 21:26

Bonus

Das hast du dir verdient!

Steve claims the roll was looking at him funny?

[image or embed]

— In Otter News (@in-otter-news.bsky.social) 5. September 2025 um 14:21

This is Thanos. He has figured out how to rest and babysit at the same time... 😅🤣 #dog #dogday #bluesky

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 4. September 2025 um 19:12

Yoga - you mean Doga surely?? Doggy Yoga who knew...🤣 #dog #dogday #bluesky

[image or embed]

— I Post Animal Vids... 😊 (@realjfairclough.bsky.social) 2. September 2025 um 13:17

Tweeticle verpasst?

Trumps Albtraum geht weiter – eine crazy Woche im Rückblick
Einfach die besten Karikaturen und Memes der Woche

(dsc)

