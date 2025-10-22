trüb und nass11°
DE | FR
burger
International
Netflix

Netflix verfehlt Gewinnerwartungen – doch die Zuschauerzahlen steigen

Netflix verfehlt Gewinnerwartungen – doch die Zuschauerzahlen steigen

Netflix nähert sich eigenen Angaben nach der Marke von einer Milliarde Zuschauerinnen und Zuschauern. Beim Gewinn muss der Streamingdienst aber jüngst Abstriche machen.
22.10.2025, 05:5422.10.2025, 05:54

Co-Chef Ted Sarandos sprach davon nach Vorlage aktueller Quartalszahlen, ohne eine konkrete Zahl zu nennen. Netflix gilt als die klare Nummer eins im Videostreaming – macht seit diesem Jahr aber keine regelmässigen Angaben zu Kundenzahlen. Das vergangene Jahr hatte Netflix mit 301,6 Millionen Kundenhaushalten abgeschlossen.

FILE - This Aug. 13, 2020 photo shows a logo for Netflix on a remote control in Portland, Ore. (AP Photo/Jenny Kane, File) Trump
Netflix bleibt der Streaming-Primus.Bild: keystone

Als Gradmesser fürs Wachstum präsentiert Netflix den Anlegerinnen und Anlegern nun die Umsatzentwicklung. Im vergangenen Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 17 Prozent auf 11,51 Milliarden Dollar.

Kino zum Mitsingen

Netflix punktete bei den Zuschauerinnen und Zuschauern im vergangenen Quartal unter anderem mit dem Animationsfilm «KPop Demon Hunters». Die Geschichte, in der eine Girlband mit ihrer Musik die Welt vor Dämonen beschützt, wurde zum meistgesehenen Film bei Netflix. Zusätzlich brachte der Dienst zeitweise auch eine Version zum Mitsingen ins Kino.

Der Kinoerfolg ändere nichts an der Strategie, Filme vorrangig auf der eigenen Plattform und nicht auf der grossen Leinwand herauszubringen, betonte Sarandos. Er argumentierte, «KPop Demon Hunters» sei gerade deshalb im Kino erfolgreich gewesen, weil der Film zuvor eine Fangemeinde im Streaming aufbauen konnte.

Könnte Netflix Warner Bros. kaufen?

Nur wenige Stunden vor den Netflix-Quartalszahlen gab der Medienkonzern Warner Bros. Discovery bekannt, dass es mehrere Übernahmeinteressenten gibt. Netflix wird in Medienberichten als einer davon gehandelt. Zum Konzern gehören das Hollywood-Urgestein Warner Bros. und eine Reihe von TV-Sendern wie unter anderem auch CNN. Neben der Film- und TV-Produktion könnte für Netflix – und Konkurrenten – der Bezahlsender HBO mit seinem riesigen Serien-Katalog attraktiv sein.

In einer Videokonferenz gaben Sarandos und der zweite Co-Chef Greg Peters nur wenige Hinweise darauf, ob Netflix im Rennen sein könnte. Sarandos sagte zwar, Netflix habe schon früher klargemacht, dass es kein Interesse am Kauf klassischer TV-Sender habe. Zugleich betonte er aber, dass der Dienst Zukäufe nicht grundsätzlich ausschliesse – auch wenn man selbst alles Nötige habe, um erfolgreich zu sein.

Peters spielte zugleich generell die Bedeutung grosser Zukäufe herunter. Um nachhaltig erfolgreich zu sein, müssten Unternehmen ihre Fähigkeiten selbst Tag für Tag verbessern. «Man erreicht das nicht, indem man einfach ein anderes Unternehmen kauft.»

Steuerstreit in Brasilien

Beim Quartalsgewinn verfehlte Netflix unterdessen die Analysten-Erwartungen. Das Ergebnis pro Aktie lag bei 5,87 Dollar, während an der Börse im Schnitt gut ein Dollar mehr erwartet worden war. Die Aktie fiel im nachbörslichen Handel um über sechs Prozent.

Netflix verwies zur Begründung auf eine noch andauernde Auseinandersetzung mit den Steuerbehörden in Brasilien. Dabei geht es um eine Abgabe bei einigen Zahlungen der brasilianischen Netflix-Tochterfirma an die US-Zentrale. Der Konzern ging davon aus, dass sie nicht fällig wird – stellt sich nun aber auf eine Nachzahlung ab 2022 ein. Unterm Strich stieg der Gewinn derweil im Jahresvergleich um fast acht Prozent auf knapp 2,55 Milliarden Dollar. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
6 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
6
Meistgelesen
1
«Aktuell kommen wir nicht mehr aus dem Abklären raus – eine bedenkliche Entwicklung»
2
«Putin wird euch zerstören»: Trump rastete laut Bericht bei Treffen mit Selenskyj aus
3
Guten Morgen, gute Fails
4
Trump ärgert sich grün und blau – der Karikaturen-Rückblick auf eine verrückte Woche
5
Frankreich jagt die Louvre-Diebe – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistkommentiert
1
Dyche neuer Trainer bei Nottingham ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
«Fremde Frau wird blöd angemacht – soll ich mich einmischen?»
3
Seit zwei Monaten ist SVP-Glarner Schulpräsident: Nun fallen reihenweise Lehrpersonen aus
4
Warum Kaiser Trump nackt ist
5
Wir haben den chinesischen Tesla getestet und sind begeistert
Meistgeteilt
1
Russland beschiesst Kiew mit Raketen +++ Ukraine greift russische Rüstungsfabrik an
2
Italienische Stadt will sich umbenennen – wegen Google
3
«Mir ist Wien eingefallen»: Publikumsjoker liegt falsch und trotzdem richtig – und du?
4
Diese 9 Kostbarkeiten wurden aus dem Louvre geklaut
5
Flughafen Zürich führt neue Winterflüge ein – an diese 3 Orte
Sarkozy ist in Haft – so verbrachte er seine letzten Stunden in Freiheit
Bevor Frankreichs Ex-Präsident Nicolas Sarkozy am Dienstag endgültig ins Pariser Gefängnis La Santé einrückte, gönnte er sich einen Besuch mit seiner Familie im Luxushotelrestaurant Le Cinq im Four Seasons George V in Paris. Allerdings nicht, um auf die bevorstehende Haft anzustossen.
Zur Story