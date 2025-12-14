Hochnebel
DE | FR
burger
International
News

16-Jähriger im Westjordanland von israelischen Soldaten erschossen

epa12198924 Damaged buildings in Jenin refugee camp during an Israeli military operation in the West Bank city of Jenin, 26 June 2025. The Israeli military has been conducting a large-scale military o ...
Eine Aufnahme der Stadt Jenin im Westjordanland vom Juni 2025. Bild: keystone
News

16-jähriger Palästinenser im Westjordanland getötet

14.12.2025, 17:5614.12.2025, 17:56

Bei einem neuen Zwischenfall im nördlichen Westjordanland ist nach palästinensischen Angaben ein 16-Jähriger von israelischen Soldaten erschossen worden. Das Militär teilte mit, er habe am Samstagabend nordwestlich der Stadt Dschenin einen Sprengsatz auf Truppen geworfen. «Die Soldaten reagierten mit Feuer und schalteten den Terroristen aus», hiess es weiter in der Mitteilung. Unter den Soldaten gebe es keine Verletzten.

Die palästinensische Autonomiebehörde bestätigte heute den Tod des Jugendlichen, der aus einer nahegelegenen Ortschaft stamme. Seine Leiche werde weiterhin von der Armee festgehalten.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs im Oktober 2023 kam es im Westjordanland auch verstärkt zu Gewalt. Die israelische Armee geht dort immer wieder mit Grosseinsätzen gegen militante Palästinenser vor. Binnen zwei Jahren sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Ramallah mehr als 1'000 Palästinenser im Westjordanland getötet worden.

Gleichzeitig kommt es verstärkt zu Gewalt radikaler Siedler gegen Palästinenser. Nach palästinensischen Angaben attackierten Siedler am Samstagabend ein Dorf nahe Jericho im südlichen Westjordanland und heute ein Dorf nahe Ramallah. Dabei gab es demnach Verletzte und palästinensischer Besitz wurde beschädigt. Israel hatte im Sechstagekrieg 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert. Dort leben heute inmitten von drei Millionen Palästinensern rund 700'000 israelische Siedler. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Räumung illegaler jüdischer Siedlung Amona im Westjordanland
1 / 25
Räumung illegaler jüdischer Siedlung Amona im Westjordanland
Eine junge Israelin trägt einen Stein zu einer Barrikade.
quelle: epa/epa / jim hollander
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Menschen in Gaza und Israel feiern Trumps Friedensabkommen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Triebwerksausfall zwingt Boeing 777 zu Notlandung in Washington
Ein Triebwerksausfall hat eine Boeing 777 auf dem Weg nach Tokio zu einer Notlandung in Washington gezwungen.
Keiner der 275 Passagiere und 15 Crewmitglieder an Bord wurde verletzt. In der Nähe der Startbahn brach aber ein Feuer aus.
Zur Story