wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
International
Niederlande

Amsterdam verbietet Werbung für Fleisch und fossile Energien

Amsterdam verbietet Werbung für Fleisch und fossile Energien

23.01.2026, 13:4323.01.2026, 13:43

Amsterdam verbietet Reklame für Fleisch und fossile Energie. Ab diesem Sommer darf an Strassen, Plätzen und Haltestellen keine Werbung mehr gemacht werden für etwa Hamburger, Kreuzfahrten, Dieselautos oder Flugreisen.

Eine Mehrheit des Gemeinderats stimmte dem Verbot zu. Nach Angaben der Stadt ist Amsterdam die erste Hauptstadt der Welt, die Fleisch-Reklame verbietet.

Die Grüne Partei GroenLinks, eine der Initiatoren des Verbotes, sprach von einem «wichtigen Sieg für das Klima und die öffentliche Gesundheit». «Für Werbung grosser Unternehmen, die die Klimakrise vorantreiben, ist in Amsterdam kein Platz mehr», sagte die grüne Stadtabgeordnete Jenneke van Pijpen.

Verbote auch in anderen Städten

Schon 2020 wollte Amsterdam sogenannte fossile Reklame verbieten. Doch bisher kam es nicht dazu. Reklame-Verbote für Dienste oder Produkte, die fossile Energie nutzen und dem Klima schaden, gibt es bereits in anderen niederländischen Städten. Reklame für Fleisch wurde bisher nicht verboten. Im vergangenen Jahr hatte ein Gericht in Den Haag auch eine Klage von Reiseveranstaltern gegen das Reklame-Verbot abgewiesen. (sda/dpa)

Mehr News aus den Niederlanden:

Menschen in Amsterdam kämpfen gegen das Glatteis – meist ohne Erfolg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Coffeshops
1 / 9
Coffeshops
Der Coffeshop Free Adam in Amsterdam in Holland.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Klimaaktivisten blockieren mit Velos Flughafen Amsterdam
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Selenskyj verkündet Einigung mit Trump
Die USA und die Ukraine sollen zu einer Einigung bezüglich der US-Sicherheitsgarantien für die Ukraine gekommen sein. Laut Selenskyj ist das Thema «erledigt».
Wie Medien berichten, soll der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine Einigung über Sicherheitsgarantien für die Ukraine mit den USA verkündet haben. Vor Journalisten sagte er am WEF, das Thema sei erledigt. Nun müsse es noch unterzeichnet werden und gehe dann an die nationalen Parlamente.
Zur Story